Làm rõ đầu mối quản lý, tránh khoảng trống trong sở hữu trí tuệ

Phân định rõ trách nhiệm quản lý

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Đối với nội dung quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Hoàng Hữu Môn đề nghị làm rõ ranh giới giữa quản lý quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chuyên ngành về giống cây trồng. Theo đó, cần xác định rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, đồng thời không chồng lấn với chức năng quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sở cũng đề nghị bổ sung cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan đối với những nội dung có sự giao thoa giữa quản lý quyền đối với giống cây trồng và quản lý chuyên ngành. Theo ông Hoàng Hữu Môn, việc phân định rõ đầu mối và trách nhiệm phối hợp sẽ góp phần hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm quản lý sau khi chuyển giao đầu mối.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Hoàng Hữu Môn phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Thị Ngọc Nhung cho rằng, việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sang lĩnh vực khoa học và công nghệ đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế phối hợp và năng lực thực hiện ở địa phương, nhất là trong công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn.

Đơn giản hóa thủ tục nhưng không để trống quản lý

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Thị Ngọc Nhung phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Một nhóm vấn đề được đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đặc biệt lưu ý là việc sửa đổi các quy định về giám định sở hữu trí tuệ. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung, dự thảo đang theo hướng đơn giản hóa, bãi bỏ một số điều kiện và thủ tục liên quan đến hoạt động giám định. Đây là chủ trương nhằm giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng cần đồng thời có cơ chế bảo đảm chất lượng chuyên môn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định.

Từ thực tiễn xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết cơ quan thực thi hiện vẫn thường phải dựa vào kết luận giám định để có thêm cơ sở xem xét, xử lý. Nếu bỏ các điều kiện mà không thiết lập cơ chế thay thế phù hợp, địa phương có thể gặp khó khăn trong việc xác định đơn vị, cá nhân có đủ năng lực chuyên môn, cũng như kiểm soát chất lượng các kết luận giám định.

Do đó, Sở đề nghị dù đơn giản hóa thủ tục vẫn cần duy trì những yêu cầu cần thiết về năng lực chuyên môn, đào tạo và trách nhiệm của chủ thể thực hiện giám định. Đồng thời, cần có cơ chế rõ ràng để địa phương có căn cứ quản lý, xử lý các trường hợp phát sinh, tránh tạo khoảng trống pháp lý trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Ly phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Liên quan đến cơ chế giám định, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Ly cũng nêu một vướng mắc từ thực tiễn: khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu giám định để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, dự thảo chưa làm rõ trách nhiệm chi trả chi phí giám định. Đây là vấn đề cần được quy định rõ để cơ quan thực thi có cơ sở áp dụng, nhất là trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát cách diễn đạt của dự thảo theo hướng rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong quản lý sở hữu trí tuệ; bảo đảm các cơ quan quản lý chuyên ngành chủ động thực hiện chức năng của mình và phối hợp với cơ quan đầu mối về sở hữu trí tuệ.