Ngày 16/11/2026, UBND TP.Đồng Nai đã ban hành Công văn số 13475/UBND-KTN do Phó Chủ tịch UBND thành phố ký, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray khẩn trương kiểm tra và xử lý nghiêm các vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi chính quyền thành phố tiếp nhận thông tin về một số công trình được xây dựng trên khu đất có dấu hiệu vi phạm.

Theo nội dung công văn, khu vực cần kiểm tra bao gồm 15 thửa đất (số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297 và 295) cùng thuộc tờ bản đồ địa chính số 90. Người được cấp quyền sử dụng đối với các thửa đất nêu trên là bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ).

Đối chiếu với bảng kê đất đai, tổng diện tích của 15 thửa đất này là 43.790m², trong đó có tới gần 99% thuộc nhóm đất nông nghiệp. Cụ thể, diện tích đất trồng cây lâu năm chiếm 37.820,2m², đất trồng cây hằng năm khác là 5.519,8m² và đất ở nông thôn chỉ có 450m² nằm tại hai thửa số 477 (150m²) và 295 (300m²).

Đáng chú ý, riêng thửa đất số 477 nằm gần hồ có tổng diện tích 2.507,7m² (gồm 150m² đất ở và 2.357,7m² đất trồng cây lâu năm), có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là đất thương mại, dịch vụ.

Sơ đồ 15 thửa đất khu vực ven hồ Sông Ray. Ảnh: Báo Đồng Nai

Từ những dữ liệu trên, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng phải khẩn trương xác minh chi tiết vị trí chính xác của từng công trình so với ranh giới thửa đất, mục đích sử dụng tại vị trí xây dựng và thời điểm hình thành công trình.

Đồng thời, cần rà soát kỹ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có), các giấy phép hoặc căn cứ miễn giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

UBND xã Sông Ray được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra toàn diện hiện trạng sử dụng đất và hoạt động xây dựng tại khu vực này.

Quá trình kiểm tra phải được đối chiếu nghiêm ngặt với quy hoạch và hồ sơ pháp lý nhằm làm rõ các dấu hiệu vi phạm, qua đó chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và lập lại kỷ cương trật tự xây dựng tại khu vực hồ Sông Ray.

Dựa trên kết quả kiểm tra, UBND thành phố yêu cầu xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật, kiên quyết buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp thuộc diện phải khắc phục.

Cùng với đó, các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm quản lý địa bàn để không để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài hoặc tái diễn. Toàn bộ kết quả kiểm tra và xử lý phải được báo cáo lên UBND TP.Đồng Nai trước ngày 22/11.