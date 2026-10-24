Làm rõ cơ sở pháp lý về xây dựng và ban hành chính sách dân tộc trong văn bản quy phạm pháp luật

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì thảo luận

Đại biểu Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho rằng hiện nay, có một số khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và ban hành chính sách dân tộc do khái niệm “chính sách dân tộc” và một số khái niệm liên quan, như: “vấn đề dân tộc”, “công tác dân tộc”, “lĩnh vực dân tộc” chưa được giải thích và quy định rõ trong văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến cách hiểu và thực hiện khác nhau trong quá trình xây dựng và thẩm tra việc bảo đảm chính sách dân tộc trong các văn bản pháp luật, nhất là trong thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành quy định pháp luật và ban hành thống nhất các quy định về chính sách dân tộc trong các văn bản pháp luật.

Đại biểu đề nghị cùng với việc ban hành Luật Văn bản quy phạm pháp luật, cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định đầy đủ, rõ ràng về xây dựng và ban hành chính sách dân tộc, như: khái niệm, tiêu chí, trình tự và cơ quan thực hiện, để thực hiện có cơ sở pháp lý, đồng bộ, thống nhất.

Đại biểu Quàng Văn Hương phát biểu

Đối với quy định của dự thảo Luật về cho phép địa phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thí điểm chính sách (Điều 20), đại biểu cho rằng dự thảo Luật chỉ quy định chính quyền địa phương không được ban hành văn bản quy phạm pháp luật thí điểm chính sách trong một số lĩnh vực, không bao gồm lĩnh vực dân tộc; theo quy định này được hiểu chính quyền địa phương được ban hành văn bản quy phạm pháp luật thí điểm chính sách trong lĩnh vực dân tộc; quy định này cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi hiện nay chưa có văn bản quy định về khái niệm, tiêu chí, trình tự thực hiện trong xây dựng và ban hành chính sách dân tộc; đồng thời, cần có đánh giá tổng kết việc thí điểm theo Luật Thủ đô, xem xét về mức độ phù hợp, hiệu quả trước khi mở rộng trong phạm vi cả nước.

Đại biểu đề nghị, trường hợp giữ quy định như dự thảo Luật thì văn bản hướng dẫn thi hành Luật cần xác định rõ 03 chủ thể được ban hành chính sách dân tộc gồm: Quốc hội, Chính phủ và thí điểm ở chính quyền địa phương; quy định rõ các mức độ chính sách dân tộc được quyết định của từng chủ thể; phạm vi, điều kiện và thẩm quyền của chính quyền địa phương khi thí điểm ban hành chính sách dân tộc.

Đồng thời, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan liên quan trong xây dựng, thẩm định, thẩm tra nội dung liên quan đến chính sách dân tộc, qua đó bảo đảm các chính sách dân tộc được thể chế hóa đầy đủ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đại biểu Lò Văn Thọ phát biểu

Tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, đại biểu Lò Văn Thọ, Nghệ sỹ ưu tú, Phó Trưởng Phòng Nhà hát, ca múa nhạc, Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh, đề nghị xem xét bổ sung về giá trị "hao mòn" tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo Luật trong chính sách trưng mua, trưng dụng tài sản khi thực hiện trưng dụng tài sản, bảo đảm quyền lợi của người có tài sản trưng dụng và thống nhất với điểm c khoản 1 Điều 29- Bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng tài sản gây ra và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người có tài sản trưng dụng.

Đồng thời, đề nghị bổ sung căn cứ để thực hiện việc miễn trừ trách nhiệm tại khoản 4 Điều 5, quy định như dự thảo luật chưa rõ miễn trách nhiệm trong trường hợp nào, mức độ nào, thiếu căn cứ để xem xét quyết định miễn trừ trách nhiệm. /.