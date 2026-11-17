Làm rõ clip lan truyền thông tin sai sự thật về việc ăn cua
Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung khuyên đừng ăn cua và cho rằng “luộc cua ăn là cảnh tượng đại địa ngục”, chiều 16/11, UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong ngày 17/11/2026.
Trước đó, tài khoản Facebook có tên V.A. đăng tải bài viết với nội dung “Khuyên đừng ăn cua” kèm theo đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người thả cua phóng sinh.
Trong phần lời bình, clip có nội dung cho rằng “khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục… Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề”; đồng thời gán ghép mê tín rằng “Người với cua từ vô số kiếp đến nay đều cũng đã từng là cha mẹ, anh em…”.
Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác cùng nhiều luồng ý kiến tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.
Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, khẳng định: Những thông tin do tài khoản mạng xã hội nêu trên đăng tải có dấu hiệu sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lam-ro-clip-lan-truyen-thong-tin-sai-su-that-ve-viec-an-cua-a134425.html