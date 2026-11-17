Hình ảnh cắt từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung kêu gọi ngừng ăn cua gây xôn xao dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, tài khoản Facebook có tên V.A. đăng tải bài viết với nội dung “Khuyên đừng ăn cua” kèm theo đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người thả cua phóng sinh.

Trong phần lời bình, clip có nội dung cho rằng “khi người ta luộc cua để ăn là cảnh tượng đại địa ngục… Vì miếng ngon trong chốc lát mà tạo thành nghiệp chướng nặng nề”; đồng thời gán ghép mê tín rằng “Người với cua từ vô số kiếp đến nay đều cũng đã từng là cha mẹ, anh em…”.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác cùng nhiều luồng ý kiến tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Hình ảnh phóng sinh cua được cắt từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, khẳng định: Những thông tin do tài khoản mạng xã hội nêu trên đăng tải có dấu hiệu sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Cà Mau được xem là “thủ phủ” cua của cả nước. Cua biển là ngành hàng chủ lực, mang lại sinh kế cho hàng chục ngàn hộ dân và đóng góp giá trị khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm cho kinh tế địa phương.