Làm rõ chi phí nào được tính vào giá điện

Theo dự thảo, giá hợp đồng mua bán điện phải bảo đảm thu hồi chi phí đầu tư, tài chính, vận hành, nhiên liệu, các chi phí hợp lý, hợp lệ khác và mức lợi nhuận hợp lý. Đây là nguyên tắc cần thiết để bảo đảm khả năng thu hồi vốn, duy trì hoạt động sản xuất, cung ứng điện và tạo động lực thu hút đầu tư vào ngành điện.

Tuy nhiên, theo các đại biểu, cần phân định rõ đâu là chi phí chính đáng cần được tính vào giá điện, đâu là rủi ro thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình xác định và phân bổ chi phí.

Một nội dung khác được các đại biểu quan tâm là Điều 50 của dự thảo, trong đó đề cập lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Đây là những định hướng có thể góp phần sử dụng điện hiệu quả và phản ánh đúng hơn chi phí cung cấp điện, nhưng tác động của giá bán lẻ điện theo giờ không giống nhau đối với mọi hộ gia đình.

Tuy nhiên, các đại biểu lưu ý tác động của cơ chế này không giống nhau đối với mọi hộ gia đình. Khả năng chủ động thay đổi thời gian sử dụng điện của các hộ gia đình là khác nhau, vì vậy cần có đánh giá tác động tổng hợp của cơ chế này. Tiếp thu, giải trình vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài cho biết:

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực là một trong 17 dự án luật được thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI. Từ các ý kiến đóng góp, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc vào tháng 10 tới.

R.G