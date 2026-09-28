Làm rõ chi phí nào được tính vào giá điện

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Hồ Long

Không để mọi chi phí của dự án chuyển vào giá điện

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các ĐBQH hoạt động chuyên trách cơ bản tán thành sự cần thiết sửa luật nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển điện lực, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Việc sửa đổi cũng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển điện lực, đồng thời hoàn thiện các cơ chế, chính sách tại Luật Điện lực năm 2024 và Nghị quyết số 253/2025/QH15 về phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Hồ Long

Góp ý Điều 50 về giá điện và Điều 51 về giá dịch vụ điện, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng) cho biết, dự thảo quy định giá hợp đồng mua bán điện phải bảo đảm thu hồi chi phí đầu tư, tài chính, vận hành, nhiên liệu, các chi phí hợp lý, hợp lệ khác và mức lợi nhuận hợp lý.

Dự thảo cũng mở rộng cơ sở áp dụng các thành phần giá, dịch vụ và cơ chế khuyến khích phù hợp với từng loại hình nguồn điện, hệ thống lưu trữ điện. Định hướng này nhằm bảo đảm khả năng thu hồi vốn và lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư, qua đó tạo điều kiện thu hút nguồn lực dài hạn cho ngành điện.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, cần làm rõ chi phí nào được coi là hợp lý để thu hồi, rủi ro nào nhà đầu tư phải chịu và trường hợp nào chi phí được tính vào giá điện mà người dân, doanh nghiệp phải trả. “Không thể đánh đồng mọi khoản chi thực tế của một dự án với chi phí hợp lý mà xã hội phải gánh chịu”, đại biểu nhấn mạnh.

Theo đại biểu, với những dự án đầu tư kém hiệu quả, chậm tiến độ hoặc không phát huy công suất như dự kiến, cần có nguyên tắc phân định trách nhiệm rõ ràng. Ngược lại, các chi phí thực sự cần thiết để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phải được ghi nhận phù hợp, qua đó duy trì khả năng đầu tư của ngành điện.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát nhằm thể hiện rõ trong luật nguyên tắc kiểm soát chi phí, công khai và phân bổ rủi ro một cách hợp lý giữa các chủ thể. Các phương pháp tính giá, mức lợi nhuận và quy trình cụ thể giao Chính phủ quy định chi tiết. Khi xây dựng nghị định, Chính phủ cần đặc biệt chú ý cơ chế kiểm tra, kiểm toán chi phí; loại trừ chi phí không hợp lý do quản trị hoặc đầu tư kém hiệu quả; và làm rõ cách xử lý khi chi phí phát sinh tác động đến giá bán lẻ điện.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo Luật cũng đề cập lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép, đồng thời từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, các cơ chế này có thể khuyến khích sử dụng điện hiệu quả và phản ánh sát hơn chi phí cung cấp điện. Tuy nhiên, tác động tới các hộ gia đình sẽ không giống nhau. Có hộ có thể chủ động chuyển thời gian sử dụng điện, nhưng cũng có những hộ khó thực hiện do đặc thù công việc, sinh hoạt hoặc nhu cầu chăm sóc người bệnh.

Vì vậy, đại biểu đề nghị đánh giá tổng thể tác động của các cơ chế giá, thay vì xem xét riêng từng chính sách. Khi áp dụng giá điện theo giờ, cần bảo đảm hệ thống đo đếm chính xác, người sử dụng có thể kiểm tra số liệu và hóa đơn, được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi thực hiện; đồng thời có phương án đối với những nhóm hộ dễ bị ảnh hưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Tương tự, lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện cần xác định rõ những nhóm chịu tác động tăng chi phí và có giải pháp an sinh phù hợp.

Cụ thể hóa cơ chế ưu đãi, huy động nguồn lực cho ngành điện

Quan tâm đến chính sách phát triển điện lực, ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) cho rằng, mục tiêu đặt ra là bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội với giá điện hợp lý, tạo môi trường cạnh tranh, vận hành hệ thống điện an toàn và giảm phát thải.

Tuy nhiên, theo đại biểu, các quy định về ưu đãi, huy động nguồn lực trong dự thảo còn chung chung, khó áp dụng. Vì vậy, cần quy định cụ thể đối tượng, hình thức hỗ trợ, điều kiện và cơ chế chuyển tiếp để chính sách có thể triển khai trên thực tế.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Trường hợp chưa thể quy định cụ thể trong Luật, đại biểu đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết các chính sách, bảo đảm việc tổ chức thực hiện linh hoạt, kịp thời, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Đối với dự án điện lực cấp bách (Điều 14), đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị, dự thảo Luật cần quy định chặt chẽ tiêu chí xác định dự án cấp bách, điều kiện lựa chọn nhà đầu tư và trách nhiệm kiểm soát nhằm phòng ngừa nguy cơ thiếu điện hoặc quá tải lưới điện.

Góp ý về cơ chế phát triển dự án và thị trường điện, ĐBQH Tô Ái Vang (TP. Cần Thơ) cho biết, dự thảo quy định Nhà nước có cơ chế phát triển các dự án điện lực phù hợp với cấp độ thị trường điện cạnh tranh, trên cơ sở bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh tài chính quốc gia và lợi ích của Nhà nước, nhân dân.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ Tô Ái Vang phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Theo đại biểu, dù cơ chế mua bán điện trực tiếp và thị trường điện cạnh tranh đã có bước tiến, việc xác định giá điện và đàm phán hợp đồng mua bán điện vẫn là điểm nghẽn. Một số dự án nguồn điện lớn, như điện gió ngoài khơi, chậm triển khai do thiếu khung pháp lý về phân chia rủi ro, trong khi mô hình mua bán điện hiện nay còn phụ thuộc lớn vào Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại biểu đề nghị giao Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù, cho phép cam kết tỷ lệ sản lượng điện bao tiêu tối thiểu trong dài hạn và áp dụng cơ chế chuyển đổi giá nhiên liệu đầu vào trong hợp đồng mua bán điện (PPA).