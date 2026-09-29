Làm rõ căn cứ xử lý phim vi phạm trên không gian mạng

Chiều 29.9, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành nội dung thảo luận chiều 29.9

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lâm Đồng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định theo hướng giảm thủ tục, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý phim trên không gian mạng, bảo quản di tích và hoạt động báo chí.

Phân loại và cảnh báo cần được thể hiện đầy đủ tại nơi cung cấp phim

Góp ý đối với các biện pháp xử lý phim phổ biến trên không gian mạng tại Luật Điện ảnh, đại biểu Dương Khắc Mai tán thành việc dự thảo bổ sung trách nhiệm cập nhật mức phân loại và hiển thị cảnh báo khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đại biểu, việc xem phim trên các dịch vụ trực tuyến đã trở thành phương thức tiếp cận phổ biến. Người xem có thể lựa chọn phim và sử dụng thiết bị cá nhân ở nhiều thời điểm khác nhau. Vì vậy, mức phân loại và cảnh báo cần được thể hiện đầy đủ tại nơi cung cấp phim để người xem lựa chọn nội dung phù hợp.

Đối với trẻ em, thông tin về mức phân loại và cảnh báo cũng giúp gia đình hướng dẫn, quản lý nội dung mà các em tiếp cận.

Dự thảo đồng thời quy định trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông trong việc ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, quy định rõ hơn căn cứ áp dụng và phạm vi của từng biện pháp tại các quy định được sửa đổi của Điều 21 Luật Điện ảnh.

Theo đại biểu, các chủ thể phổ biến phim và tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông có những trách nhiệm khác nhau, như cập nhật thông tin phân loại, cảnh báo, gỡ bỏ phim vi phạm hoặc ngăn chặn truy cập phim vi phạm.

Vì vậy, trong yêu cầu bằng văn bản cần xác định cụ thể phim, nội dung cần xử lý và chủ thể thực hiện. Qua đó, các bên có cơ sở triển khai đúng trách nhiệm, đồng thời bảo đảm biện pháp ngăn chặn truy cập được áp dụng đối với phim vi phạm đã được xác định.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lâm Đồng góp ý

Góp ý về thời hạn của một số nội dung trong Luật Du lịch, đại biểu Dương Khắc Mai cho biết, luật hiện hành quy định quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn 5 năm, trong khi quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có thời hạn 3 năm.

Theo đại biểu, số lượng cơ sở áp dụng quyết định có thời hạn 3 năm nhiều hơn so với loại hình có thời hạn 5 năm. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi Điều 2 của dự thảo theo hướng thống nhất thời hạn 5 năm.

Theo đại biểu, việc thống nhất thời hạn sẽ góp phần giảm chi phí, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giảm áp lực cho cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện công nhận, qua đó có thêm điều kiện tăng cường công tác hậu kiểm.

Tạo điều kiện bảo vệ di tích khi chưa có quy hoạch

Về lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi chưa có quy hoạch trong Luật Di sản văn hóa, đại biểu Dương Khắc Mai tán thành việc dự thảo xác định rõ phạm vi di tích và thẩm quyền xác nhận tình trạng xuống cấp.

Theo dự thảo, đối với di tích thuộc diện phải lập quy hoạch nhưng chưa được lập quy hoạch và đã xuống cấp, việc lập dự án được thực hiện khi có xác nhận của cơ quan chuyên môn về văn hóa về tình trạng xuống cấp và bảo đảm điều kiện về nguồn kinh phí.

Đại biểu cho rằng trong thực tế, di tích có thể xuống cấp trước khi hoàn thành quy hoạch. Vì vậy, việc kịp thời xem xét lập dự án sẽ góp phần bảo vệ di tích, đồng thời giúp địa phương chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện.

Tuy nhiên, đối với yêu cầu xác nhận tình trạng xuống cấp, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục cân nhắc phạm vi áp dụng, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính được nêu trong Tờ trình.

Dự thảo quy định Bộ VHTTDL xác nhận đối với di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt; cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh xác nhận đối với các cụm di tích văn hóa đã được liệt kê. Đại biểu đề nghị rà soát phạm vi của nhóm này với khoản 2 Điều 34 để xác định đúng thẩm quyền của cơ quan thực hiện.

Đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục với trách nhiệm của cơ quan báo chí

Góp ý vào Luật Báo chí, đối với cơ chế thông báo thay đổi thông tin trên giấy phép hoạt động báo chí, đại biểu Dương Khắc Mai tán thành hướng sửa đổi khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí theo hướng bổ sung một số trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến hoạt động phát thanh, truyền hình và xuất bản phụ trương vào diện cơ quan báo chí thực hiện thông báo với cơ quan quản lý nhà nước.

Theo dự thảo, việc thông báo được thực hiện chậm nhất 5 ngày kể từ ngày thay đổi.

Đại biểu cho rằng hoạt động báo chí hiện gắn với nhiều phương thức cung cấp thông tin, trong đó có các loại hình dịch vụ trên kênh truyền hình và môi trường số. Trong quá trình hoạt động, cơ quan báo chí có nhu cầu điều chỉnh một số thông tin thuộc các trường hợp được dự thảo quy định.

Quang cảnh Hội nghị chiều 29.9

Việc chuyển sang cơ chế thông báo sẽ tạo điều kiện để cơ quan báo chí chủ động hơn, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm đầy đủ thông tin về những thay đổi để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Đại biểu đề nghị đồng thời quan tâm đến trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với thông tin đã thông báo và hoạt động sau khi thay đổi.

Theo đó, thông tin gửi cơ quan quản lý nhà nước phải đầy đủ, chính xác; cơ quan báo chí tiếp tục chịu trách nhiệm về hoạt động theo giấy phép và các quy định của pháp luật về báo chí.

Trên cơ sở thông tin được tiếp nhận, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện theo dõi, kiểm tra theo thẩm quyền. Theo đại biểu, việc đơn giản hóa thủ tục tại khoản 3 Điều 18 cần được thực hiện đồng thời với việc xác định rõ trách nhiệm của cơ quan báo chí trong quá trình hoạt động.