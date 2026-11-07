Làm rõ căn cứ đánh thuế với đất bỏ hoang

Bày tỏ đồng tình với chính sách áp dụng thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng nhưng Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn Hưng Yên) lưu ý, thực tế, có những thửa đất lớn hoặc dự án triển khai theo nhiều giai đoạn, trong đó một phần diện tích đã được đưa vào sử dụng, phần còn lại chưa sử dụng. Nếu căn cứ vào tình trạng chung của cả thửa đất hoặc dự án để áp dụng thuế suất 0,2% sẽ có nguy cơ đánh thuế cả phần diện tích đang được sử dụng đúng mục đích. Vì vậy, Đại biểu đề nghị quy định rõ thuế suất 0,2% chỉ áp dụng đối với phần diện tích thực tế bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng; các phần diện tích khác được áp dụng mức thuế suất tương ứng theo quy định. Theo Đại biểu, cách quy định này vừa bảo đảm mục tiêu chống lãng phí đất đai, vừa tránh đánh đồng diện tích được sử dụng hiệu quả với diện tích đất bỏ hoang.

Chung băn khoăn, Đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn TP Cần Thơ) cũng cảnh báo, quy định thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng đang có nguy cơ đánh đồng tất cả các hành vi bỏ hoang đất trong cùng một mức thuế, chưa phân định rõ nguyên nhân. Do đó, Đại biểu đề nghị phân biệt giữa nguyên nhân chủ quan do đầu cơ, tích trữ với nguyên nhân khách quan do thiên tai, biến đổi khí hậu. “Nếu không làm rõ sự khác biệt này sẽ thiếu công bằng và tính nhân văn trong chính sách pháp luật”, Đại biểu nói.

Vì vậy, Đại biểu kiến nghị bổ sung vào cuối khoản 1 Điều này quy định ngoại trừ trường hợp không thể đưa đất vào sử dụng do thiên tai, biến đổi khí hậu hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác có xác nhận của chính quyền cấp xã.

Cũng ủng hộ chủ trương đánh thuế đối với đất bỏ hoang, song Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) đề nghị cần làm rõ tiêu chí xác định đất bỏ hoang, thời hạn không đưa đất vào sử dụng và các trường hợp được loại trừ. Để bảo đảm công bằng và khả thi, Đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị chỉ áp dụng thuế suất 0,2% sau khi cơ quan có thẩm quyền về đất đai xác định bằng văn bản tình trạng, thời gian không đưa đất vào sử dụng và thông báo cho người sử dụng đất. Đồng thời, cần tạo điều kiện để người sử dụng đất giải trình nguyên nhân chậm triển khai, có cơ chế loại trừ hoặc xử lý phù hợp đối với những trường hợp do nguyên nhân khách quan, không xuất phát từ lỗi của người sử dụng đất.