Làm rõ cách xác định thu nhập được miễn thuế từ cung cấp suất ăn
Thảo luận tại Tổ 7 gồm Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh và tỉnh Lâm Đồng chiều 23/10, về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, các đại biểu đề nghi cần tính toán hợp lý đối với phần lợi nhuận từ việc cung cấp suất ăn cho trường học và bệnh viện.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lam-ro-cach-xac-dinh-thu-nhap-duoc-mien-thue-tu-cung-cap-suat-an-10440248.html