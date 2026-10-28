Làm rõ các hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Theo khoản 1 Điều 4 Luật số 14/2026/QH16, khoản 8 Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi, bổ sung, quy định: Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; quyết định gọi nhập ngũ; quyết định, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 cho nam công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: qdnd.vn

Như vậy, hành vi không chấp hành quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã được xác định rõ trong khái niệm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quy định này góp phần nâng cao trách nhiệm của công dân ngay từ khâu đầu tiên của quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất các bước trong quy trình tuyển quân.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 4 của luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự, quy định nghiêm cấm hành vi gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Quy định này mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm, không chỉ ở khâu khám sức khỏe mà còn bao gồm cả quá trình đăng ký và sơ tuyển.

Vì vậy, công dân cần kê khai trung thực thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe và chấp hành nghiêm các quyết định gọi đăng ký, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định. Việc cố tình không chấp hành hoặc gian dối trong quá trình thực hiện các thủ tục có thể ảnh hưởng đến chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ và việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.