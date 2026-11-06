Làm rõ các chính sách thuế đối với doanh nghiệp, giáo dục và đất bỏ hoang

Dự kiến miễn thuế hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm cho một số cơ sở giáo dục

Giải trình ý kiến đại biểu về việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận để áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan thuế thực hiện chức năng thu thuế; còn việc xác định cơ sở giáo dục có hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận đã được quy định trong Luật Giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình một số vấn đề liên quan đến chính sách thuế đối với doanh nghiệp, giáo dục và đất bỏ hoang

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các quy định liên quan, cơ quan có thẩm quyền xác định cơ sở giáo dục thuộc đối tượng không vì mục tiêu lợi nhuận. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế thực hiện chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

“Trong luật đã quy định rất rõ, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đó để thực hiện việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở này, như vậy bảo đảm ‘đúng vai, thuộc bài”, Bộ trưởng giải thích.

Theo ước tính, khi luật được ban hành, các cơ sở giáo dục thuộc diện này sẽ được miễn thuế hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm. Bộ trưởng nhấn mạnh, chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.

Cùng với chính sách ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục, dự thảo cũng quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở y tế. Theo Bộ trưởng, chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác chăm sóc học sinh và người bệnh.

Về cách xác định thu nhập được hưởng ưu đãi, Bộ trưởng cho biết, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định các khoản thu nhập thuộc diện ưu đãi phải được hạch toán riêng để bảo đảm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường

Đối với vấn đề bảo đảm chi phí tuân thủ phù hợp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, việc giảm chi phí cho người nộp thuế đã được quan tâm trong quá trình xây dựng chính sách, với mục tiêu giảm thiểu các chi phí này xuống mức thấp nhất.

Theo Bộ trưởng, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định thu nhập tính thuế: tính trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Trong đó, phương pháp tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đơn giản hơn, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ.

Hiện phương pháp này được áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng. Tại dự thảo luật lần này, ngưỡng doanh thu được đề xuất nâng lên 10 tỷ đồng. “Quy định này đáp ứng nguyện vọng của hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm chi phí tuân thủ thấp hơn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Xác định đất bỏ hoang trên cơ sở dữ liệu đất đai và dân cư

Một nội dung khác được nhiều đại biểu quan tâm là chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đây là vấn đề đã được Chính phủ cân nhắc, trao đổi kỹ trong quá trình xây dựng dự thảo.

Theo Bộ trưởng, cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện việc thu thuế; còn tiêu chí xác định đất bỏ hoang cần được quy định trong pháp luật về đất đai. Việc xác định diện tích và tình trạng cụ thể của thửa đất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và đất đai, trên cơ sở khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dữ liệu dân cư đang được đẩy mạnh kết nối.

“Hai cơ quan phải phối hợp chặt chẽ với nhau để xác định chính xác, bảo đảm đúng mục đích, tránh tình trạng lạm dụng, trốn thuế, lậu thuế cũng như lạm dụng khoản thu thuế”, Bộ trưởng nêu rõ.

Đại biểu Tô Ái Vang, (Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ) phát biểu thảo luận

Liên quan đến ý kiến của một số đại biểu về chính sách miễn, giảm thuế đối với hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bộ trưởng cho biết, khoản 5 Điều 15 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã có quy định về nội dung này.

Về ưu đãi thuế cho công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng thông tin, Chính phủ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để sớm trình Quốc hội ban hành nghị quyết riêng về thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết sẽ quy định các chính sách ưu đãi nhằm phát triển lĩnh vực này theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết thúc phần giải trình, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật.