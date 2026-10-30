Làm rõ 7 đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Hôm nay 30/10, thông tin từ Công an Nghệ An, ngày 13/10/2026, Công an xã Vạn An tiếp nhận phản ánh của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Quy Chính, thuộc xóm Trung Chính, xã Vạn An, về việc nhà thờ bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt và lấy trộm khoảng 20 triệu đồng tiền công đức.

Khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn An khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc và các tuyến đường liên quan. Đồng thời xác minh dấu vết, sàng lọc đối tượng nghi vấn, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng được xác định là gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Công an Nghệ An

Đến ngày 15/10, Công an xã Vạn An đã xác minh, làm rõ 7 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Võ Khánh Huy (sinh năm 2008), trú tại xã Quảng Châu; Nguyễn Ngọc Tới (sinh năm 2004), trú tại phường Vinh Hưng; Trần Hoàng Thương (sinh năm 2007), trú tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh; P.T.S.(sinh năm 2009), trú tại xã Thiên Nhẫn; Nguyễn Đại Nghĩa (sinh năm 2008), trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; N.N.D. (sinh năm 2009), trú tại xã Kim Liên và P.A.M. (sinh năm 2010), trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu đấu tranh 7 đối tượng khai nhận thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài sản tại Giáo xứ Quy Chính vào ngày 06/10, 11/10 và 13/10/2026.

Ngoài ra, Công an xã Vạn An xác định, nhóm đối tượng còn liên quan đến 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm 4 vụ trộm tiền công đức và 3 vụ trộm xe máy của người dân. Tổng cộng nhóm 7 đối tượng đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Võ Khánh Huy, Nguyễn Ngọc Tới, Trần Hoàng Thương, P.T.S, P.A.M về tội trộm cắp tài sản.

Đồng thời, thông báo Công an địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đại Nghĩa, N.N.D. về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan Công an Nghệ An khuyến cáo, mỗi gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, chủ động phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương trong giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật.