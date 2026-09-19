Làm rõ 6 thanh niên gây 'náo loạn' từ xích mích tại quán Karaoke Ruby

Tại Công an xã các đối tượng khai nhận, khoảng 22h ngày 15-9-2026, nhóm của Sằm Khắc Thuần (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Tuyên Quang); cùng Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 2006, trú tại tỉnh Lào Cai), Trần Quốc Đạt (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Lâm Đồng), Trần Tuấn Anh (sinh năm 2007); Phạm Đức Anh (sinh năm 2007), Trần Hải Phong (SN 2007) - cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng; Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1999, trú tại Ninh Bình); đều làm tại Công ty Nội thất Trần Yên (địa chỉ tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) và nhóm của Bùi Minh Quang, Trần Văn Tiến, Đỗ Minh Quân - đều sinh năm 2003; Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1986) - đều trú tại tỉnh Phú Thọ và làm tại xưởng cơ khí Tuấn Phát (địa chỉ tại xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Các đối tượng liên quan trong vụ việc được cơ quan Công an triệu tập. Ảnh: Cơ quan Công an

Tối đó, 2 nhóm hát karaoke tại 2 phòng hát của quán Karaoke Ruby thuộc Đội 1, thôn Sáp Mai, xã Thiên Lộc, Hà Nội và giao lưu, uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn nên không xảy ra đánh nhau.

Khoảng 23h40 cùng ngày, khi ra về, Quang có điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave. Trong lúc quay xe, đã cán qua ngón chân của Thuần gây chảy máu.

Quang đi được khoảng 30m thì dừng xe, tiếp tục chửi bới nhóm Thuần. Bực tức, Thuần cãi chửi nhau với Quang. Sau đó, Đạt, Quang, Tiến, Tuấn, Phong, Thuần đã xông vào “hỗn chiến” tại đoạn đường thuộc Ấp Sáp Mai, xã Thiên Lộc. Hậu quả, Tuấn, Phong, Thuần, Quang đều bị thương và được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Công an xã Thiên Lộc đã làm rõ và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với: Đạt, Quang, Tiến, Tuấn, Phong, Thuần về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.