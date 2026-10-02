Làm rõ 5 nhóm vấn đề của ngành công thương khu vực phía Bắc

Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch năm 2026 và tạo đà cho năm 2027.

Vì vậy, hội nghị tập trung làm rõ 5 nhóm vấn đề như: đánh giá sát khả năng hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, làm rõ đóng góp của các ngành, dự án trọng điểm trong quý IV, xác định nguyên nhân, giải pháp đột phá và trách nhiệm thực hiện đối với các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị liên quan cần đi thẳng vào các vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung tháo gỡ triệt để khó khăn cho các dự án đầu tư trên địa bàn, cụ thể hóa nội dung liên kết vùng thành nhiệm vụ, kế hoạch khả thi.

Chú trọng kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI, gắn vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ, kết nối khu, cụm công nghiệp, cửa khẩu với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics; các giải pháp khai thác thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu bền vững.

Các địa phương cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phối hợp với Bộ Công Thương, kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh trong phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đề xuất giải pháp chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu toàn ngành.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, đồng thời là giai đoạn các địa phương đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc sắp xếp này mở ra không gian phát triển mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu lực quản lý nhà nước cũng như công tác phối hợp liên ngành, liên vùng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, xu hướng bảo hộ gia tăng đi kèm các tiêu chuẩn khắt khe về xuất xứ hàng hóa và chuyển đổi xanh, ngành công thương khu vực phía Bắc đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, bảo đảm sản xuất, cung ứng hàng hóa, năng lượng và thúc đẩy xuất nhập khẩu, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất.

Những kết quả tích cực đạt được 9 tháng qua thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị xác định Hải Phòng là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, có công nghiệp hiện đại, kết cấu hạ tầng kết nối thuận lợi và là trọng điểm dịch vụ logistics.

Theo ông Hoàng Minh Cường, 9 tháng, Hải Phòng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,73%; trong đó, có sự đóng góp của lĩnh vực công thương. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 12,3%.

Đặc biệt, thành phố Hải Phòng là 1 trong 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2025 và tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS năm 2025.

Kết quả của Hải Phòng gắn liền với sự hỗ trợ của Trung ương, sự liên kết với các tỉnh, thành phố và đóng góp của doanh nghiệp. Thành phố nhận thức rằng vai trò đầu mối chỉ có ý nghĩa khi góp phần giảm chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh cho cả khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII năm 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Ông Hoàng Minh Cường đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị tập trung vào những việc làm sau khi kết thúc hội nghị như kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các nhà sản xuất lớn, phối hợp với xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, chia sẻ dữ liệu cung cầu, năng lực logistics có tiềm năng liên kết, những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Mỗi nội dung nên gắn với cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và bước triển khai tiếp theo để kết quả hội nghị chuyển thành hợp tác thực chất cho doanh nghiệp.

Liên kết vùng cũng phải gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển sản xuất sạch hơn, thương mại điện tử và hệ thống thông tin thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chuẩn của các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Đây là những việc một địa phương khó làm tốt nếu thiếu chia sẻ kinh nghiệm và sự phối hợp của cả khu vực. Là địa phương đăng cai, Hải Phòng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng cường kết nối cảng biển, logistics, công nghiệp và thương mại với các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Thành phố sẵn sàng phối hợp cùng Bộ Công Thương và các địa phương để theo dõi, triển khai những sáng kiến được thống nhất tại hội nghị. Những sáng kiến này là gợi mở về phát triển của ngành công thương khu vực phía Bắc, hình thành thêm các mối liên kết giữa địa phương và doanh nghiệp, đồng thời đề xuất được những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của đất nước.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm cần triển khai thời gian tới. Theo các đại biểu, việc kết nối của ngành hiện nay không còn dừng ở trao đổi thông tin giữa các địa phương mà cần hướng tới kết nối thực chất giữa vùng nguyên liệu, sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, logistics, thương mại, xuất khẩu. Mỗi địa phương cần phát huy lợi thế riêng, đồng thời tăng khả năng bổ trợ cho nhau trong chuỗi giá trị, tạo ra không gian phát triển rộng hơn cho toàn vùng.