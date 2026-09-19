Làm quen bắn nỏ - bắn ná, gặt hái thành tích

Đội tuyển bắn nỏ - bắn ná ngành giáo dục Lâm Đồng

“Trước khi tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần đầu tiên năm 2026, gần như ngành giáo dục chúng tôi chưa hề biết đến môn thể thao bắn nỏ - bắn ná. Có thể nói, cả thầy và trò đều là những trang giấy trắng với môn thể thao còn rất mới mẻ này”, thầy giáo Nguyễn Ngọc Danh - giáo viên Trường THCS An Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bắn nỏ - bắn ná ngành giáo dục tâm sự. Thầy Danh cho biết, bản thân cũng mới làm quen với bắn nỏ, bắn ná trên lý thuyết, chủ yếu là về luật thi đấu cũng như quản lý vận động viên là học sinh tới từ các trường học trên địa bàn tỉnh.

“Theo điều lệ, phải có học sinh tới từ 3 đơn vị trường học mới được thành lập đội tuyển. Ngành giáo dục khảo sát các trường mới biết, gần như chưa trường nào có học sinh tập môn bắn nỏ - bắn ná. Chỉ có Trường THPT Đức Trọng là có vài em đã tự tập luyện như em Phạm Song Long, ở mức rất cơ bản”, thầy Nguyễn Ngọc Danh chia sẻ. Sau đó, Ban Huấn luyện vận động một số học sinh đã đăng ký tham gia thi đấu các bộ môn khác chuyển sang tập luyện bắn nỏ, bắn ná cấp tốc.

Đội tuyển bắn nỏ - bắn ná học sinh đạt giải Nhì

“Ngành giáo dục Lâm Đồng tổ chức đội tuyển bắn nỏ - bắn ná gồm 12 học sinh nam - nữ, hầu hết các em đều chưa tập môn này bao giờ. Tôi được đội mời làm huấn luyện viên cấp tốc trong vòng 1 tuần để rèn các em đi thi”, HLV Nguyễn Văn Kiểu chia sẻ. Là người vô cùng tâm huyết với bắn nỏ - bắn ná, ông Nguyễn Văn Kiểu sẵn sàng tới mọi nơi để hướng dẫn kỹ thuật cho người chơi. Nhận được lời mời từ ngành giáo dục Lâm Đồng, ông tức tốc từ Quảng Ngãi vào tham gia huấn luyện lứa tuyển thủ vừa được gom lại.

“Môn bắn nỏ - bắn ná tưởng dễ nhưng không dễ. Các em phải giữ được sự bình tĩnh, tay vững, mắt tinh. Bắn nỏ, bắn ná nếu không thực hiện đúng kỹ thuật cũng dễ bị bật vào ngón tay, móng tay rất đau. Vì vậy, chúng tôi rèn kỹ thuật cho các em, để các em nắm vững kỹ thuật cơ bản. Rất may mắn, các bạn học sinh tiếp thu rất nhanh, rất giỏi, tiến bộ không ngờ. Chỉ có 1 tuần luyện tập nhưng các bạn đạt thành tích rất xứng đáng”, HLV Nguyễn Văn Kiểu tự hào.

Nội dung thi bắn nỏ nữ của tuyển học sinh đoạt giải Nhất

Ka Re Beca Nrah Low, cô học sinh lớp 11A1, Trường THPT Đạm Ri, thành viên đội tuyển bắn nỏ - bắn ná cho biết, em đăng kí tham gia thi đấu môn đẩy gậy - kéo co, nhưng được “nhảy cóc” qua môn thể thao còn rất lạ này. “Tập bắn nỏ, bắn ná phải biết giữ hơi thở, tay vững, mắt tinh, tư thế cầm nắm chuẩn xác. Chúng em được hướng dẫn kỹ thuật cũng như luật thi đấu trong thời gian khá ngắn, HLV hướng dẫn rất kỹ, rất tâm huyết”.

Dù thời gian luyện tập rất ngắn ngủi, đội tuyển bắn nỏ - bắn ná của các bạn học sinh cũng đạt thành tích khá tốt. Qua các nội dung thi đấu, các vận động viên bắn nỏ - bắn ná của ngành giáo dục Lâm Đồng đã giành tổng cộng 15 huy chương, gồm 5 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

“Niềm vui của chúng tôi không chỉ là thành tích trong đại hội mà là sau đại hội, một số trường học đã mua sắm trang thiết bị để học sinh tập bắn nỏ - bắn ná như Trường THPT Lộc Thành, Trường THPT Đức Trọng. Chúng tôi hi vọng phát triển môn thể thao truyền thống này, tạo điều kiện cho các em có thêm một môn thể thao để luyện tập, nâng cao sức khỏe và tiếp tục thi đấu trong các giải thể thao sắp tới”, HLV Nguyễn Ngọc Danh chia sẻ.