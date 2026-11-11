Làm phóng viên nhí, học lịch sử qua những trải nghiệm thực tế

Những bước chân hiện trường và bài học lịch sử

Không gian uy nghiêm, cổ kính của Lăng Ông Bà Chiểu (TP.HCM) những ngày cuối tuần bỗng rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của một nhóm “phóng viên nhí”. Tay cầm micro, tay ôm sổ bút, các em đang hăng say bước vào một buổi ngoại khóa đặc biệt: Trực tiếp 'nhập vai' để trải nghiệm quy trình sản xuất một tác phẩm báo chí ngay tại hiện trường.

Thay vì chỉ đứng quan sát, các em được hướng dẫn thực hành đặt câu hỏi, trò chuyện với người lạ để tìm kiếm thông tin. Hoàng Vân, học sinh lớp 5 tại phường Nhiêu Lộc, mạnh dạn cầm micro tiến đến một du khách để xin phép phỏng vấn. Vừa chăm chú lắng nghe, cô bé vừa nắn nót ghi chép lại câu trả lời vào sổ tay.

Vừa hoàn thành bài tập thực hành, Phương Minh hào hứng chia sẻ góc nhìn hoàn toàn mới mẻ: “Trước đây thì con chỉ nghĩ phóng viên là một người đi phỏng vấn những người khác rồi phát lên tivi thôi, còn bây giờ thì con đã hiểu hơn, phải cần viết những văn bản rồi làm những việc rất phức tạp và nói chung là không dễ như con nghĩ”.

Các em hóa thân thành những phóng viên, đi phỏng vấn người xung quanh cho bài vở của mình.

Cùng tham gia hoạt động, em Thái Dương (đến từ phường Thủ Đức) có cơ hội tìm hiểu về Lăng Ông và những dấu ấn gắn liền với Tả quân Lê Văn Duyệt. Dưới sự thuyết minh của hướng dẫn viên, Thái Dương và các bạn được lắng nghe lịch sử, đồng thời thực hành cách quan sát, đặt vấn đề.

"Trước giờ con cũng không biết gì nhiều về nghề phóng viên. Đến dạo gần đây thì được chú Tiệp chỉ cho, con mới biết thêm nhiều. Hôm nay con được chỉ cách trả lời phỏng vấn, cách quan sát vấn đề rồi thực hiện bài viết như thế nào”, Thái Dương hào hứng kể.

Rèn kỹ năng giao tiếp và "bộ lọc" thông tin số

Đồng hành và hướng dẫn các em trong suốt buổi ngoại khóa, anh Phạm Văn Tiệp, một nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm cũng đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông MC nhí cho biết hoạt động này vượt ra khỏi khuôn khổ của việc rèn luyện kỹ năng cầm micro đơn thuần.

“Việc các bạn tập chọn chủ đề, tập phỏng vấn và tiếp xúc với người lạ sẽ giúp ích rất nhiều cho kỹ năng giao tiếp và sự tự tin. Các em biết cách đặt câu hỏi cũng như khơi gợi vấn đề để nhân vật thoải mái trả lời”, anh Tiệp nhận định.

Đặc biệt, bên cạnh trải nghiệm tác nghiệp, điểm nhấn của hoạt động còn là bài học thiết thực về cách tiếp nhận thông tin trong thời đại số. Thông qua việc tìm hiểu các tư liệu lịch sử, ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép việc hướng dẫn các em hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trên Internet.

Các trải nghiệm giúp các em hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi tin nó là thật.

Theo anh Tiệp, trong bối cảnh mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, việc dạy trẻ tư duy của một người làm báo là vô cùng cần thiết.

“Chúng tôi tập cho các bạn nhỏ cách lấy thông tin từ các nguồn chính thống, biết cách chọn lọc đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai lệch. Từ đó, các con hình thành phản xạ và tư duy chắt lọc thông tin cần thiết, giúp ích trực tiếp cho việc tìm kiếm kiến thức, phục vụ học tập và sử dụng mạng xã hội hiệu quả hơn”, anh Tiệp nhấn mạnh.

Kết thúc một ngày "lăn lộn" với nghề báo, những trang sổ tay chi chít chữ và câu hỏi phỏng vấn trở thành dấu ấn đáng nhớ của các em. Không phải em nào trong số này sau này cũng sẽ chọn trở thành nhà báo, nhưng chắc chắn, qua lăng kính của những "phóng viên nhí", các em đã được trang bị thêm bản lĩnh để giao tiếp tự tin và sự cẩn trọng cần thiết giữa không gian mạng rộng lớn.