Làm phim bạo lực giang hồ câu view trên mạng, 11 đối tượng bị hơn 100 cảnh sát bắt giữ

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai thông tin, đơn vị đang tạm giữ 11 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông được quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015".

Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp làm việc với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai để xử lý các đối tượng liên quan.

Theo thông tin ban đầu từ công an, trước đó, sau quá trình trinh sát xác minh, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ triển khai 15 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt khẩn cấp các đối tượng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM.

Bước đầu, tại Cơ quan Công an, các đối tượng thành khẩn khai báo, nhận thức hành vi xây dựng kịch bản, làm các bộ phim mang tính chất bạo lực trên mạng, sau đó đưa lên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook…

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai cho biết: Tính chất của các đối tượng này là xây dựng các kịch bản, phân vai đạo diễn, quay phim, diễn viên chính, diễn viên phụ. Trong đó, các diễn viên chính sử dụng những vật dụng giống hung khí đóng những cảnh quay bạo lực. Sau khi hoàn thành, các đối tượng đưa lên các trang mạng xã hội nhằm thu hút người xem, câu like, câu view.

Các đối tượng tham gia đóng phim bạo lực trên mạng xã hội.

"Trước mắt, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, hành vi của các đối tượng gây mất an ninh, an toàn trên không gian mạng và mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng khác có liên quan", Trung tá Nguyễn Anh Hoàng cho biết.

Cơ quan chức năng xác định, kênh của các đối tượng này xây dựng có lượt theo dõi rất cao và có những tập phim thu hút hàng triệu lượt xem. Các đối tượng đăng tải qua nhiều tài khoản để nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút người xem. Nhóm đối tượng này chủ yếu đánh vào tâm lý giới trẻ. Phim đăng tải được quay từ tháng 6/2019, lần đầu tiên đưa lên mạng xã hội năm 2021 và qua nhiều tài khoản để lan truyền.

Qua công tác nắm bắt địa bàn, cảnh sát đã bắt khẩn cấp 11 đối tượng.

Một đối tượng cho biết, trong phim xây dựng 2 nhóm đen - trắng và tham gia đấu với nhau. Đao kiếm, hàng nóng sử dụng trong phim làm bằng xốp, gỗ, nhựa...

Cũng liên quan đến vụ việc, cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp làm việc với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai để xử lý các đối tượng.

Video: Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai thông tin vụ việc

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.