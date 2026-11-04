Lạm phát tăng kỷ lục, ECB chịu thêm sức ép tăng lãi suất

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tháng 10/2026, lạm phát tại Khu vực đồng euro (Eurozone) đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm do chi phí thực phẩm và năng lượng tăng vọt.

Lạm phát được dự báo còn tăng thêm trong những tháng tới, củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố ngày 4/11 cho thấy lạm phát tại 21 nước sử dụng đồng euro tăng lên 4% trong tháng 10, từ mức 3,8% của tháng trước, đúng như dự báo của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát trước đó. Riêng lạm phát năng lượng lên tới 20%.

Trong khi đó, lạm phát lõi, chỉ số loại trừ giá thực phẩm và năng lượng vốn biến động mạnh, giữ nguyên ở mức 2,5%, đúng như dự báo. Diễn biến này cho thấy “hiệu ứng vòng hai” mà giới chức lo ngại từ lâu vẫn chưa xuất hiện.

Chuyên gia Nicola Nobile tại công ty tư vấn kinh tế Oxford Economics cho rằng dù chưa có dấu hiệu của hiệu ứng vòng hai, số liệu lạm phát mới càng củng cố khả năng ECB tăng lãi suất vào tháng 12.

Theo chuyên gia này, ECB lo ngại cú sốc năng lượng kéo dài càng lâu, nguy cơ áp lực lạm phát lan rộng và bám rễ càng cao.

Trong năm nay, lạm phát tại Eurozone tăng nhanh, vượt xa mục tiêu 2% của ECB, do cuộc chiến tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao hơn.

Tuần trước, ECB giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạch định chính sách, trong đó có người đứng đầu ngân hàng trung ương Đức và Italy, đã phát tín hiệu nhiều khả năng ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Thị trường tài chính đang dự báo về kịch bản ECB tăng lãi suất từ hai đến ba lần trong năm tới, từ mức lãi suất tiền gửi 2,5% hiện nay.

Cùng ngày 4/11, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển cũng nâng lãi suất và phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng, do lo ngại lạm phát năng lượng lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), họp ngày 5/11, được dự báo sẽ có động thái tương tự./.