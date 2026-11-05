Lạm phát tại Eurozone lên mức cao nhất trong 3 năm qua

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, lạm phát tại Khu vực đồng euro (Eurozone) trong tháng 10/2026 tăng lên 4%, mức cao nhất trong 3 năm qua và gấp đôi mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Nguyên nhân chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng sức ép đối với ECB trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 4/11, tỷ lệ lạm phát hằng năm tại 21 quốc gia sử dụng đồng euro tăng từ 3,8% trong tháng 9 lên 4% trong tháng 10.

Trong đó, năng lượng tiếp tục là yếu tố thúc đẩy lạm phát mạnh nhất, với giá tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 18,9% ghi nhận trong tháng 9. Giá thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá tăng 1,6%, so với 1,3% của tháng trước. Đáng chú ý, giá thực phẩm chưa qua chế biến tăng tới 4,6%, gây thêm sức ép lên chi tiêu hằng ngày của các hộ gia đình.

Lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ cũng tăng từ 3,2% lên 3,3%, trong khi giá hàng công nghiệp không bao gồm năng lượng tăng 1,2%. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản, không tính năng lượng, thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá, vẫn ổn định ở mức 2,5%.

Điều này cho thấy cú sốc giá năng lượng chưa gây ra tác động lan rộng rõ rệt tới giá cả các lĩnh vực khác, dù nguy cơ này vẫn hiện hữu nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao.

Số liệu của Eurostat cũng phản ánh sự khác biệt về mức độ lạm phát giữa các nền kinh tế. Tại Pháp, lạm phát tăng từ 3,4% trong tháng 9 lên 3,8% trong tháng 10. Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận mức 4,9%, Hy Lạp 5,6% và Litva 6,1%, thuộc nhóm có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong Eurozone.

Theo các chuyên gia, giá năng lượng tại châu Âu liên tục tăng trong năm nay do tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh khu vực này phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Các chuyên gia cảnh báo giá dầu diesel và khí đốt duy trì ở mức cao có thể tiếp tục đẩy chi phí sản xuất, vận tải và giá hàng tiêu dùng tăng trong những tháng tới. Đặc biệt, lượng khí đốt dự trữ thấp cũng làm gia tăng nguy cơ giá năng lượng tiếp tục tăng khi châu Âu bước vào mùa Đông.

Ông Nicola Nobile, chuyên gia kinh tế của Oxford Economics, nhận định số liệu lạm phát mới càng củng cố khả năng ECB tăng lãi suất trong tháng 12. Theo ông, mặc dù chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá năng lượng tăng kéo theo một làn sóng tăng giá trên diện rộng, nguy cơ này sẽ lớn hơn nếu cú sốc năng lượng kéo dài.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

ECB đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/10, sau hai lần tăng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư dự báo ngân hàng này có thể tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm phát kéo dài.

Diễn biến trên đặt ra thách thức đối với triển vọng phục hồi kinh tế Eurozone, khi doanh nghiệp và hộ gia đình đồng thời phải đối mặt với chi phí năng lượng cao và nguy cơ lãi suất tiếp tục tăng. Trong khi đó, Eurostat dự kiến công bố số liệu lạm phát đầy đủ của tháng 10 vào ngày 18/11 tới./.