Lạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Mức tăng này phù hợp với dự báo của thị trường và đánh dấu sự tăng tốc so với mức 1,7% ghi nhận trong tháng 8/2026. CPI lõi của Nhật Bản loại trừ giá thực phẩm tươi sống nhưng vẫn bao gồm chi phí nhiên liệu.

Nếu không tính giá cả thực phẩm tươi sống và năng lượng, chỉ số CPI "lõi của lõi", thước đo được BoJ theo dõi chặt chẽ để đánh giá áp lực giá cả do nhu cầu, đã tăng 2,4% trong tháng 9/2026, cao hơn mức tăng 1,9% của tháng trước đó.

Xét theo các nhóm mặt hàng, giá thực phẩm, không bao gồm thực phẩm tươi sống, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhờ các chương trình trợ cấp của chính phủ, giá năng lượng giảm 0,6%, với giá xăng giảm 2,6% và hóa đơn tiền điện giảm 2,4%.

Dù giá năng lượng bán lẻ giảm, dữ liệu mới cho thấy áp lực giá cả đang lan rộng. Chi phí nhiên liệu tăng cao do xung đột kéo dài ở Trung Đông, giá hàng nhập khẩu đắt đỏ do đồng yen yếu và áp lực từ nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm giảm hiệu quả của các biện pháp trợ cấp từ chính phủ.

Số liệu lạm phát mới nhất củng cố khả năng BoJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Tháng 10/2026, BoJ đã tăng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong 31 năm là 1,25%.

Theo giới phân tích, BoJ dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách trong cuộc họp vào tuần tới, nhưng có thể điều chỉnh tăng dự báo lạm phát. Thống đốc BoJ Kazuo Ueda trước đó từng cảnh báo lạm phát cơ bản có thể vượt mục tiêu 2% do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông, đồng yen suy yếu và nhu cầu AI tăng mạnh.