Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ ngày 15/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Bên lề Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bangkok (Thái Lan), Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp Roland Lescure cho biết các nước G7 đã cam kết phân bổ 2,5 tỷ USD để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực tại các quốc gia dễ bị tổn thương.

Trọng tâm của gói hỗ trợ này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung phân bón, hậu quả từ việc giá năng lượng toàn cầu tăng vọt sau khi hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đẩy Trung Đông vào xung đột. Theo WB, bối cảnh này khiến khoảng 44 quốc gia phải đối mặt với các vấn đề an ninh lương thực.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 cũng thảo luận về tình trạng mất cân bằng thương mại toàn cầu, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và tình trạng dư thừa sản lượng thép xuất khẩu giá rẻ của Trung Quốc.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, G7 cho biết đã huy động được 260 triệu euro (291 triệu USD) để hỗ trợ sửa chữa mái vòm chống rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Pháp dự kiến tổ chức một hội nghị tại Paris vào tháng 11 tới để tiếp tục huy động nguồn lực nhằm đáp ứng tổng chi phí sửa chữa ước tính 500 triệu euro.

Cùng ngày, tại cuộc họp của G20 ở Bangkok, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương đã thảo luận về nỗ lực kiềm chế lạm phát thông qua việc tăng lãi suất, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc ổn định thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, G20 không đưa ra được tuyên bố chung, cho thấy những khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận giữa bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị sâu sắc.

Bối cảnh này diễn ra khi IMF vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1%, nhưng cảnh báo lạm phát và lãi suất dài hạn tăng cao đang gây sức ép lớn lên tài chính công của nhiều quốc gia. Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh đây là thời điểm các nước cần tăng cường nguồn thu, hợp lý hóa chi tiêu và cải thiện quản lý tài chính công.

Trong khi đó, tại Brussels (Bỉ), Hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài hai ngày cũng tập trung vào năng lực cạnh tranh kinh tế và giá năng lượng cao. Ngày làm việc đầu tiên đã kết thúc với nhiều ý kiến khác biệt, dẫn đến việc hủy bỏ cuộc họp báo theo kế hoạch. Các nhà lãnh đạo EU đang tìm kiếm các biện pháp ngắn hạn để giảm bớt tác động của giá năng lượng đối với doanh nghiệp và hộ gia đình, đồng thời thảo luận các nỗ lực dài hạn nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng 140% kể từ cuối tháng 2/2026, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi, khiến hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của khối tăng thêm khoảng 100 tỷ euro (112,1 tỷ USD).

Ngoài vấn đề năng lượng, Hội nghị thượng đỉnh EU cũng thảo luận về Khung tài chính giai đoạn 2028-2034 với mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng vào cuối năm 2026, cùng các vấn đề về an ninh, quốc phòng, di cư và tiếp tục hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho Ukraine trước thềm mùa đông.