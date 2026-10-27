Lạm phát cơ bản của Nhật Bản tăng cao nhất trong 3 năm

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), lạm phát cơ bản tại Nhật Bản trong tháng 9/2026 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,6% của tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Diễn biến này cho thấy áp lực tăng giá ngày càng lan rộng, tạo thêm cơ sở để BoJ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Cùng lúc đó, giá dịch vụ giữa các doanh nghiệp tăng 3,7% trong tháng 9, sau khi tăng 3,5% trong tháng 8. Trong đó, chi phí vận tải đường biển tăng vọt 97,7%, một phần do đồng yen suy yếu và xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí nhập khẩu nhiên liệu lên cao.

Theo chuyên gia kinh tế Kenichiro Ahara thuộc Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life, các doanh nghiệp đang tăng giá dịch vụ để bù đắp chi phí tiền lương tăng sau các cuộc đàm phán tiền lương năm nay.

Giới phân tích nhận định giá cả tại các ngành sử dụng nhiều lao động tiếp tục tăng đều, cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng.

BoJ xây dựng chỉ số lạm phát riêng để đánh giá sát hơn xu hướng tăng giá do nhu cầu trong nước, loại trừ tác động của trợ cấp và các yếu tố nhất thời. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của Chính phủ chỉ loại trừ giá thực phẩm tươi sống.

BoJ dự kiến giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25% tại cuộc họp kết thúc ngày 30/10, nhưng để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Ngân hàng này sẽ dựa vào xu hướng lạm phát cơ bản để quyết định thời điểm và tốc độ tăng lãi suất./.