Làm nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn thu hàng trăm triệu đồng

Mô hình khởi nghiệp trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Từ hướng đi này, các hộ nông dân tại Đồng Tháp đã nâng cao sức khỏe đất, sức khỏe cây trồng và vật nuôi; đồng thời kết hợp trồng xen canh và chăn nuôi tuần hoàn để gia tăng lợi thế thu nhập, hướng tới phát triển kinh tế an toàn và bền vững.

Trong 2 năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất xanh, sạch, qua đó dần hình thành nhiều vùng nguyên liệu an toàn theo các tiêu chuẩn thị trường đối với các ngành hàng như lúa, trái cây, cá tra... Thống kê từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 135.000 ha cây ăn trái, hơn 2.600 trang trại chăn nuôi (chưa kể các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ) và 889 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP (trong đó có 704 sản phẩm 3 sao, 181 sản phẩm 4 sao và 4 sản phẩm 5 sao).

Diện tích nhà màng đảm bảo sản xuất 4 - 5 vụ mỗi năm. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Theo ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, địa phương đã phát triển nhiều mô hình sản xuất mới mang lại giá trị kinh tế cao, tiêu biểu là mô hình hữu cơ tuần hoàn. Tỉnh chú trọng mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo tiêu chuẩn và đơn đặt hàng của doanh nghiệp; tổ chức sản xuất gắn với mở rộng chuỗi liên kết tiêu thụ giá trị; phát triển nông sản an toàn, hữu cơ gắn liền với việc cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, ngành nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chiến lược tái cơ cấu các ngành hàng chủ lực và tiềm năng của địa phương.

Việc ứng dụng công nghệ giúp anh Vinh chủ động theo dõi điều kiện canh tác, hạn chế lãng phí tài nguyên. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Nhằm hiện thực hóa định hướng này, nhiều nông dân đã chủ động học hỏi, nghiên cứu các giải pháp canh tác theo hướng hữu cơ và tuần hoàn, đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe người sản xuất. Điển hình là mô hình trồng dừa hữu cơ của bà Nguyễn Thị Liên ở ấp Đăng Phong, xã Lương Hòa Lạc. Đến thăm vườn nhà bà Liên, nhiều người ấn tượng bởi các loại cây trồng đều xanh tốt và không bị sâu bệnh tấn công. Toàn bộ khu vườn được chăm sóc theo hướng hữu cơ với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe người sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Liên chia sẻ, khởi đầu từ 1 ha trồng dừa hữu cơ, bà mở rộng thêm 2.000 m2 thanh long và 1.000 m2 trồng tắc (quất) theo phương thức canh tác hữu cơ và tuần hoàn. Cứ đến tháng 10 Âm lịch hằng năm, bà xuống giống các loại hoa nền như vạn thọ, phượng hoàng, mồng gà nhung... Bên cạnh đó, bà còn nuôi thêm lợn rừng, lợn giống, gà và vịt để lấy trứng phục vụ gia đình.

Phần mềm quan trắc thời tiết hỗ trợ người trồng cập nhật các thông số môi trường, kịp thời điều chỉnh quy trình chăm sóc và bảo vệ vườn dưa lưới. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Hiện tại, vườn dừa hữu cơ mang lại nguồn thu nhập từ 180 triệu đến 400 triệu đồng/năm; vườn tắc cho thu nhập đều đặn từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/tháng; trong khi thanh long cũng đem lại nguồn thu ổn định theo đơn đặt hàng của đơn vị thu mua.

Điểm độc đáo trong mô hình của bà Liên là hệ thống lu ủ phân hữu cơ làm từ cá, sò, ốc các loại để bón và tưới cho toàn bộ diện tích 1,3 ha vườn. Trước khi xuống giống dừa, bà theo dõi sát thời gian ươm mầm (đến tháng thứ 10 thì đập vỏ cứng để ủ phân và bùn), giúp bộ rễ chắc khỏe; nhờ vậy khi trồng xuống, cây dừa không bị nhiễm bệnh, trái dừa không đổi màu và đáp ứng hoàn hảo tiêu chí của đơn vị thu mua. Đối với vườn tắc, bà áp dụng phương pháp tưới phân hữu cơ pha loãng theo chu kỳ 4 ngày/lần. Đặc biệt, xung quanh vườn dừa, bà trồng thêm chuối để lấy trái làm thức ăn cho lợn, gà, vịt, qua đó tiết kiệm tối đa chi phí chăn nuôi. Ngược lại, phân chuồng thải ra được bà thu gom, ủ vi sinh để bón ngược lại cho cây trồng, tạo nên một chu trình khép kín hiệu quả.

Hệ thống tưới nhỏ giọt được lắp đặt đến từng gốc dưa, tiết kiệm từ 40 - 70% lượng nước so với phương pháp tưới truyền thống. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Đánh giá về mô hình này, chị Nguyễn Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Hòa Lạc nhìn nhận, đây là mô hình sản xuất tuần hoàn gắn với chuyển đổi xanh, tận dụng triệt để các phụ phẩm để bảo vệ môi trường theo phương châm lấy ngắn nuôi dài. Thời gian qua, bà Nguyễn Thị Liên đã áp dụng rất hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và là tấm gương sáng để bà con nông dân học hỏi. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Lương Hoà Lạc sẽ phối hợp với các cán bộ chuyên ngành nông nghiệp mở nhiều lớp tập huấn về kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh, nhằm hướng dẫn hội viên sản xuất hiệu quả hơn, tạo bước phát triển mới cho địa phương.

Xác định nông nghiệp là nền tảng phát triển quan trọng, thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai nhiều chiến lược nhằm phát huy tối đa giá trị ngành nông nghiệp thông qua việc nâng cao hàm lượng ứng dụng công nghệ cao và hoàn thiện chuỗi sản xuất – chế biến tuần hoàn.

Những trái dưa lưới phát triển trong điều kiện canh tác được kiểm soát, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị nông sản. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Đối với các ngành hàng chủ lực, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức lại không gian phát triển vùng sinh thái, gắn kết chặt chẽ với thị trường và công nghiệp chế biến; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tương ứng; quy hoạch mở rộng nuôi trồng tại các khu vực thuận lợi, phát triển các vùng nuôi tập trung, công nghệ cao và an toàn sinh học đối với ngành thủy sản. Đồng thời, tỉnh tập trung phát triển vùng phù sa nước ngọt dọc sông Tiền thành vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản và hoa kiểng cấp quốc gia; cơ cấu lại các vùng trồng cây ăn trái chủ lực (sầu riêng, xoài, mít, nhãn, ổi...) theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cũng như áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết.