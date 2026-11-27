Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp, ngành liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 3/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 (Nghị quyết số 30) cũng như các đề án, kế hoạch phát triển lâm nghiệp đề ra, trực tiếp đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung trên địa bàn.

Đồng bộ giải pháp

Thực hiện Nghị quyết số 30, giai đoạn 2021 - 2025, lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển nhanh chóng, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển lâm nghiệp trong những giai đoạn tiếp theo.

Mô hình trồng keo đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Châu Sơn

Giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu cụ thể đặt ra tại Nghị quyết số 30 là: tăng trưởng giá trị của ngành lâm nghiệp đạt 7,2% - 7,4%/năm; giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2030 (theo giá thực tế) đạt 7.100 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu gỗ, các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 1.000 tỷ đồng; thu tiền dịch vụ môi trường rừng 40,85 tỷ đồng; năng suất gỗ rừng trồng đạt 18 - 20 m3/ha/năm; sản lượng khai thác gỗ đạt 600.000 m3/năm; trồng rừng mới hằng năm 10.000 ha; độ che phủ rừng đạt 67% vào năm 2030…

Để thực hiện các mục tiêu trên, năm 2026, các cấp, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc phân bổ chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng và trình ban hành các nghị quyết liên quan đến phát triển lâm nghiệp. Trên cơ sở các chỉ tiêu phân khai, UBND các xã, phường đã chỉ đạo quán triệt tổ chức triển khai Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn năm 2026.

Bên cạnh ban hành các văn bản chỉ đạo, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp, ngành liên quan đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương Nghị quyết số 30, đề án, kế hoạch phát triển lâm nghiệp cũng như các quy định, chính sách về bảo vệ và phát triển rừng bằng nhiều hình thức như: mở hội nghị tập huấn, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…

Ông Nguyễn Công Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Hữu Lũng cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép được 29 cuộc tại các xã, trụ sở đơn vị, các thôn với gần 2.000 lượt người tham dự; tuyên truyền lưu động 12 cuộc; tuyên truyền tại các cuộc kiểm tra cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã được 94 lần; ký cam kết quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng tại 13 thôn với 760 hộ dân…

Cùng với Hạt Kiểm lâm khu vực Hữu Lũng, các hạt kiểm lâm khác trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các xã, phường trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị được trên 500 cuộc với hơn 30.000 lượt người tham gia; tuyên truyền lưu động được 78 cuộc cùng nhiều hình thức tuyên truyền khác. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức về phát triển lâm nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý, bảo vệ rừng như sử dụng thành thạo phần mềm theo dõi diễn biến rừng, phát hiện sớm cháy rừng, mất rừng… Cùng với đó, năm 2026, trên địa bàn tỉnh triển khai 11 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến công tác phát triển lâm nghiệp, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo tồn, phát triển, chế biến cây lâm sản, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu; cơ quan chuyên môn cập nhật gần 22.000 ha biến động về rừng; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp; duy trì 16 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm lâm nghiệp; 118 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản đang hoạt động và 273 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã…

Kết quả tích cực

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân, kết quả công tác phát triển lâm nghiệp ghi nhận nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu trồng rừng, khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ đều đạt và vượt kế hoạch; diện tích rừng được cấp chứng chỉ bền vững mở rộng, người làm nghề rừng có thu nhập ổn định và cao.

Điển hình như tại Châu Sơn, một trong những xã phát triển lâm nghiệp hàng đầu của tỉnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã phát huy thế mạnh đồi rừng để tập trung phát triển cây keo, thông; toàn xã đã trồng mới được gần 580 ha rừng, bằng 111% kế hoạch năm. Đến nay, xã tiếp tục duy trì vùng trồng thông với diện tích khoảng 5.500 ha, keo khoảng 11.500 ha. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Sơn cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã phối hợp tuyên truyền 21 cuộc tại tất cả các thôn với 800 lượt người tham dự với các nội dung liên quan đến phát triển nông, lâm nghiệp; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, vai trò của mình trong công tác phát triển cũng như quản lý, bảo vệ rừng.

Cùng với xã Châu Sơn, công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh trồng mới trên 11.128 ha rừng, vượt kế hoạch năm (ước cả năm 2026 diện tích trồng rừng mới đạt khoảng 11.300 ha). Đối với trồng cây xanh phân tán, toàn tỉnh trồng được khoảng 4,46 triệu cây, ước cả năm đạt khoảng 4,5 triệu cây, bằng 150% kế hoạch năm. Qua đó góp phần vào việc nâng tỷ lệ che phủ rừng (mục tiêu năm 2026 tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,5%) cũng như phát triển các vùng nguyên liệu tập trung. Cụ thể đến nay, trên địa bàn tỉnh có vùng hồi đạt 55.579 ha, vùng thông có 161.163 ha, vùng keo gần 51.000 ha… Diện tích rừng trồng ngày càng được mở rộng, tạo nguồn nguyên liệu cho hoạt động chế biến, tiêu thụ; năng suất, chất lượng rừng trồng ngày càng được cải thiện thông qua việc sử dụng giống cây trồng chất lượng cao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh trong trồng, chăm sóc.

Cùng với thực hiện vượt các chỉ tiêu về phát triển rừng, năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 7 tổ chức, doanh nghiệp thực hiện khảo sát cấp chứng chỉ rừng với diện tích trên 62.000 ha, trong đó cơ quan chức năng đã cấp chứng chỉ được 1.600 ha; tiếp tục duy trì 733 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp và ước cả năm sản xuất được trên 620 triệu cây giống.

Ngoài ra, các chỉ tiêu khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ cũng đạt và vượt kế hoạch năm. Nổi bật như khai thác gỗ rừng trồng được trên 902.500 m3, bằng 150% kế hoạch; khai thác nhựa thông được khoảng 55.000 tấn, bằng 137,5% kế hoạch; hoa hồi khô được khoảng 19.500 tấn, bằng 130% kế hoạch; vỏ quế đạt khoảng 3.700 tấn, bằng 123% kế hoạch năm… Các chỉ tiêu này đều hoàn thành 100% so với kịch bản tăng trưởng được xây dựng. Ước giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp (theo giá hiện hành) năm 2026 đạt trên 6.500 tỷ đồng (bình quân chung giai đoạn 2021 - 2025 đạt 4.000 tỷ đồng/năm).

Phát triển sản xuất lâm nghiệp đã đem lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho người dân. Ông Lộc Văn Tằng, thôn Quang Hoà, xã Châu Sơn cho biết: Thông qua công tác tuyên truyền của các cơ quan chuyên môn và tìm hiểu thực tế, năm 2013, gia đình tôi bắt đầu trồng 8 ha cây keo. Vừa làm vừa tích luỹ kinh nghiệm, mỗi năm gia đình tôi lại mở rộng thêm diện tích trồng keo và đến nay, gia đình có trên 20 ha rừng keo. Từ phát triển rừng trồng, mỗi năm trừ chi phí, gia đình tôi có thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng.

Từ những kết quả đạt được trong phát triển lâm nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh. Không những vậy, những kết quả tích cực trong phát triển lâm nghiệp còn trực tiếp góp phần vào việc hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,24% cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn tỉnh năm 2026 và cả giai đoạn 2026 – 2030.