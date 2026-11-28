Chiều 26/11, tại Hà Nội, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức gặp mặt nhân Ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11). Đây là dịp nhìn lại chặng đường phát triển, ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, lâm nghiệp ngày càng khẳng định vai trò của một ngành kinh tế - kỹ thuật, đóng góp vào tăng trưởng, xuất khẩu, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Những kết quả năm 2025 và dự kiến năm 2026 cho thấy sự đóng góp rõ nét của lĩnh vực này. Trong khi tăng trưởng toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường năm 2026 dự kiến đạt khoảng 4%, lĩnh vực lâm nghiệp ước tăng 4,5-5%, cao hơn mức tăng trưởng chung.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu lâm nghiệp dự kiến đạt khoảng 19,3 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng giá trị xuất khẩu của ngành Nông nghiệp và Môi trường. Giá trị xuất siêu ước đạt 16 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào kết quả xuất siêu của toàn ngành và cả nước.

Bên cạnh đóng góp kinh tế, ngành tiếp tục duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42,03%, đáp ứng chỉ tiêu từ 42% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV. Đây là kết quả quan trọng trong nỗ lực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, duy trì hệ sinh thái và phát triển bền vững.

Bảo vệ rừng, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng chỉ ra một số tồn tại cần tập trung khắc phục. Tình trạng cháy rừng, phá rừng tại một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp; chất lượng rừng tự nhiên còn hạn chế, giá trị kinh tế của rừng trồng chưa cao. Liên kết giữa người trồng rừng và doanh nghiệp chế biến chưa chặt chẽ, đời sống một bộ phận người dân sống bằng nghề rừng còn khó khăn.

Những vấn đề này đòi hỏi ngành lâm nghiệp phải đổi mới phương thức quản lý, vừa bảo vệ tốt tài nguyên rừng, vừa khai thác hiệu quả các giá trị kinh tế, sinh thái và xã hội.

Định hướng nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị yêu cầu Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với các địa phương bảo vệ nghiêm diện tích rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Cùng với giữ diện tích, cần chú trọng nâng cao chất lượng rừng, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường trách nhiệm của từng cấp, từng chủ rừng. Công tác kiểm tra, giám sát cần được đẩy mạnh nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để tình trạng phá rừng kéo dài.

Đi đôi với bảo vệ rừng, ngành cần khai thác tốt hơn các giá trị kinh tế từ rừng, không chỉ từ sản phẩm gỗ mà còn từ dược liệu, lâm sản ngoài gỗ, du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường rừng và tín chỉ carbon.

Theo định hướng, giai đoạn 2027-2030, ngành lâm nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 5-5,5%, đưa giá trị xuất khẩu gỗ vượt 20 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, tăng trưởng phải gắn với bảo vệ tài nguyên, sử dụng rừng bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để đạt mục tiêu này, Thứ trưởng đề nghị ngành đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, sử dụng giống chất lượng cao, phát triển vùng nguyên liệu tập trung và mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững. Hoạt động trồng rừng cần gắn với công nghiệp chế biến và nhu cầu thị trường, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý lâm nghiệp. Việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, cảnh báo cháy rừng, giám sát rừng và truy xuất nguồn gốc lâm sản cần được thực hiện trên nền tảng dữ liệu đồng bộ, công nghệ hiện đại. Đây là cơ sở để nâng cao năng lực dự báo, hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật về lâm nghiệp.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành và sửa đổi Luật Lâm nghiệp. Việc sửa đổi cần tập trung tháo gỡ những quy định bất cập, chồng chéo, những điểm nghẽn trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế rừng đa giá trị, huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo Thứ trưởng, phát triển lâm nghiệp bền vững không thể tách rời việc bảo đảm sinh kế cho người dân. Vì vậy, cần thực hiện hiệu quả chính sách giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng; quan tâm hơn đến đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Mục tiêu là giúp người dân có thu nhập ổn định từ nghề rừng, yên tâm gắn bó và tham gia bảo vệ rừng lâu dài.

Kế thừa truyền thống, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới

Tại buổi gặp mặt, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đánh giá cao những kết quả ngành Lâm nghiệp đạt được trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và phương thức quản lý nhà nước.

Theo ông Hà Công Tuấn, từ ngày 1/3/2025, việc kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước ở Trung ương, tiếp đó là triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 đã đặt ra nhiều yêu cầu mới. Tuy nhiên, ngành Lâm nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng và kết quả xuất khẩu tích cực.

"Đây là thành quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, đồng thời tạo nền tảng để các thế hệ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của lâm nghiệp Việt Nam", nguyên Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục trưởng Trần Đức Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và những đóng góp của các thế hệ cán bộ ngành qua các thời kỳ. Ông Hùng khẳng định, Cục sẽ cụ thể hóa các định hướng của Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị thành chương trình, kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Cục tập trung đổi mới tư duy, phương thức quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, phát huy các giá trị kinh tế, sinh thái và xã hội của rừng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ lâm nghiệp, đặc biệt là những người đã vượt qua khó khăn, bám địa bàn, gắn bó với rừng tại vùng sâu, vùng xa và biên giới. Đây là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới và phát triển trong giai đoạn mới.