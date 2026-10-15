'Làm nghề biển phải có trách nhiệm, bảo vệ ngư trường, vùng biển quê hương'

Nâng cao ý thức ngư dân trong chống khai thác IUU

Ngày 15/10, phóng viên ghi nhận tại các cửa lạch, cảng cá ven biển Sầm Sơn, từ sáng sớm, trước khi xuất bến, nhiều chủ tàu cá đã chủ động rà soát giấy tờ, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS), trang thiết bị an toàn và các điều kiện cần thiết cho chuyến ra khơi. Việc chấp hành các quy định không còn đơn thuần là yêu cầu từ lực lượng chức năng mà đang dần trở thành ý thức tự giác của ngư dân.

Ông Nguyễn Văn Bình, chủ tàu cá TH91617TS, ở tổ dân phố Thành Thắng, phường Sầm Sơn, cho biết mỗi năm tàu thực hiện khoảng 20 chuyến biển, mỗi chuyến kéo dài 10-15 ngày, khai thác tại các vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Hải Phòng tùy theo mùa vụ. Trước mỗi chuyến ra khơi, ông đều chú trọng kiểm tra các điều kiện hoạt động, duy trì thiết bị giám sát hành trình và thực hiện đúng quy định.

Cán bộ biên phòng và công an phường Sầm Sơn tuyên truyền các chủ tàu cá trên địa bàn chấp hành quy định.

"Bây giờ đi biển khác trước nhiều rồi. Ngư dân chúng tôi phải nâng cao ý thức, khai thác đúng vùng, đúng quy định, bật thiết bị giám sát hành trình đầy đủ. Làm nghề biển phải có trách nhiệm, vừa bảo đảm an toàn cho mình, vừa góp phần bảo vệ ngư trường, vùng biển quê hương", ông Bình chia sẻ.

Theo ông Bình, việc chấp hành quy định chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm của mỗi chủ tàu mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn ngư trường và sinh kế lâu dài của ngư dân.

Để nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân, thời gian qua, Đồn Biên phòng Sầm Sơn phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản. Lực lượng duy trì kiểm tra tại các cửa lạch, cảng cá, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện giấy tờ, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tự ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn hiện quản lý 29,5 km bờ biển thuộc 5 xã, phường, với hai cửa lạch lớn là Lạch Hới và Lạch Ghép. Đây là khu vực có hoạt động khai thác thủy sản sôi động, thường xuyên có tàu cá ra vào, neo đậu tránh trú bão và trao đổi dịch vụ hậu cần nghề cá.

Toàn địa bàn hiện có 2.443 phương tiện tàu cá, với khoảng 8.697 lao động hoạt động trên biển. Trước số lượng tàu thuyền lớn, đơn vị triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát hàng trăm buổi thông tin trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi cho chủ phương tiện có chiều dài từ 15 m trở lên và tổ chức ký cam kết chấp hành quy định chống khai thác IUU.

Tại phường Hải Hòa, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các phương tiện tàu cá.

Theo cán bộ biên phòng, việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kết hợp với kiểm tra thực tế nhằm giúp ngư dân hiểu rõ những hành vi bị nghiêm cấm, nhất là khai thác sai vùng biển, không ghi nhật ký khai thác hoặc cố tình ngắt kết nối VMS.

Không chỉ ở Sầm Sơn, hoạt động tuyên truyền, kiểm soát tàu cá cũng được các đơn vị biên phòng tại những địa bàn ven biển khác triển khai thường xuyên.

Đồn biên phòng Đa Lộc kiểm tra kết hợp tuyên truyền cho ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU.

Tại các xã Hải Hòa, Đa Lộc, phường Nghi Sơn, bộ đội biên phòng, công an xã cũng tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Nội dung tuyên truyền chú trọng các hành vi vi phạm cần tránh, hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo, truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Công an phường Nghi Sơn yêu cầu các chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm quy định.

Tăng cường kiểm soát các hành vi vi phạm

Thanh Hóa hiện có 6.190 tàu cá, trong đó phần lớn là phương tiện nhỏ hoạt động ven bờ; 791 tàu khai thác vùng lộng và 950 tàu đánh bắt xa bờ. Với số lượng phương tiện lớn, hoạt động trên phạm vi rộng, công tác quản lý, kiểm soát và vận động ngư dân chấp hành quy định luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Theo UBND tỉnh, đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có 2.873 tàu cá từ 6 m trở lên được đăng ký, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống VNFishbase, đạt 100%. Toàn bộ 948 tàu cá từ 15 m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS; tỷ lệ tàu cá cài đặt ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT đạt 97,8%.

Từ đầu năm đến ngày 30/9, lực lượng chức năng đã xử phạt 130 tàu cá vi phạm hành chính, với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Tỉnh Thanh Hóa quyết tâm cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam trong năm 2026.

Dù vậy, công tác chống khai thác IUU vẫn còn những điểm nghẽn. Toàn tỉnh còn 101 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 42 tàu không đủ điều kiện hoạt động. Một số vụ việc liên quan đến mất kết nối thiết bị VMS, tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển chưa được xử lý dứt điểm.

Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với tàu cá đủ điều kiện; quản lý chặt phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, tăng cường kiểm soát tàu cá ra vào cảng và thực hiện nghiêm việc truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng gửi thiết bị VMS cho phương tiện khác hoặc để thiết bị hoạt động không đúng với hành trình thực tế. Nhiệm vụ phải được phân công cụ thể, gắn với thời hạn hoàn thành đối với từng đơn vị, địa phương.

Tỉnh đặt mục tiêu khắc phục dứt điểm các tồn tại, cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam trong năm 2026.