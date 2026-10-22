Làm ngay việc này để săn vé miễn phí Concert Quốc gia 'Nối vòng tay lớn'

Là một trong những sự kiện âm nhạc quy mô lớn năm 2026, Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” dự kiến diễn ra tối 1.11 tại Sân vận động Thái Nguyên, quy tụ 30.000 khán giả cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Để nhận vé miễn phí, người dân cần tải ứng dụng “Tuyên giáo và Dân vận” (Hệ thống Thông tin Tuyên giáo) về điện thoại, sau đó đăng ký tài khoản cá nhân và hoàn tất các bước xác thực theo hướng dẫn.

Trong quá trình tạo tài khoản, người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân gồm số căn cước công dân, ngày cấp, nơi ở hiện tại, email và số điện thoại, bảo đảm dữ liệu chính xác trước khi hoàn tất đăng ký.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam 2026” có chủ đề “Nối vòng tay lớn” sẽ diễn ra vào 20h ngày 1.11 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên

Sau khi tạo tài khoản thành công, người dân đăng nhập ứng dụng và chờ cổng đăng ký vé chính thức mở, sau đó tìm chương trình “Nối vòng tay lớn” để thực hiện các bước nhận vé theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Trên ứng dụng, mục “Vé Concert” nằm trong phần “Tương tác trực tuyến”, thuộc mục “Tiện ích”, người dân cần thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của hệ thống để hoàn tất đăng ký nhận vé miễn phí.

Ban tổ chức khuyến cáo người dân chỉ đăng ký qua kênh chính thức, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác. Đồng thời, cần cảnh giác với các lời mời mua vé, thu phí giữ chỗ hoặc yêu cầu chuyển tiền để nhận vé.