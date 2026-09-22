Làm ngay những việc này sau khi lên iOS 27

Hệ điều hành iOS 27 mang đến nhiều tính năng và cài đặt mới giúp tối ưu hóa trải nghiệm iPhone. Nhờ khả năng tùy biến nâng cao, bản cập nhật này cho phép người dùng điều chỉnh thiết bị theo ý thích. Dưới đây là những cài đặt quan trọng người dùng nên quan tâm.

Tùy chỉnh hiệu ứng Liquid Glass

Ra mắt từ iOS 26, hiệu ứng Liquid Glass từng bị nhiều người dùng phàn nàn vì gây rối mắt. Trên iOS 27, Apple đã bổ sung tùy chọn điều chỉnh độ trong suốt theo sở thích cá nhân.

Người dùng đã có thể điều chỉnh độ trong suốt của hiệu ứng Liquid Glass. Ảnh: Urdesignmag.

Để điều chỉnh, người dùng vào Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Hiệu ứng Liquid Glass và Kéo thanh điều chỉnh độ trong suốt theo mức độ mong muốn.

Tùy chỉnh âm lượng báo thức và chuông riêng biệt

iOS 27 đã cho phép tách biệt mức âm thanh cho báo thức, bộ hẹn giờ và cuộc gọi. Tùy chỉnh này giúp tránh tình trạng báo thức quá to hoặc bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng.

Người dùng truy cập Cài đặt > Âm thanh & Cảm ứng sau đó Kéo thanh điều chỉnh riêng cho mục Báo thức và Chuông báo theo nhu cầu.

Tự động xóa lịch sử vị trí

Tính năng quản lý vị trí mới giúp tăng cường quyền riêng tư. Người dùng có thể đặt thời hạn tự động dừng chia sẻ vị trí hoặc tạm ẩn vị trí trong ứng dụng Find My mà không gửi thông báo cho đối phương.

Vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ vị trí > Chia sẻ vị trí của tôi sau đó Chọn thời gian tự động hết hạn.

Sử dụng AI trên Camera

Nhờ nền tảng Apple Intelligence, tính năng Trí thông minh thị giác (Visual Intelligence) cho phép người dùng dễ dàng khám phá cảnh vật, địa điểm xung quanh cũng như tương tác trực tiếp với nội dung hiển thị trên màn hình.

Thông qua giao diện camera, người dùng có thể quét tài liệu, hóa đơn hay danh thiếp để nhờ Siri tự động đọc, trích xuất dữ liệu và xử lý thông tin. Người dùng có thể mở nhanh tính năng này từ nút Camera Control, Trung Tâm Điều Khiển hoặc bằng cách chụp màn hình.

Ngoài ra, ta cũng có thể kích hoạt trực tiếp bằng cách mở Camera > Chọn biểu tượng Siri > Hướng ống kính vào đối tượng > Ra lệnh cho Siri trích xuất văn bản hoặc lưu vào Ghi chú.

Tính năng Visual Intelligence trên iOS 27. Ảnh: Apple.

Tạo phím tắt tự động bằng giọng nói

Nhờ Apple Intelligence, người dùng chỉ cần mô tả mong muốn bằng lời nói hoặc câu chữ tự nhiên, hệ thống sẽ tự động tạo các phím tắt xử lý công việc.

Người dùng truy cập ứng dụng Phím tắt > Bấm vào dấu Cộng (+) ở góc trên sau đó Nhập hoặc nói yêu cầu vào ô "Bạn muốn phím tắt làm gì?" để hệ thống tự thiết lập.

Người dùng có thể sử dụng Phím Tắt để tạo các mục tự động, như tóm tắt văn bản hoặc tạo hình ảnh. Ảnh: Apple.

Tùy biến Control Center thành nhiều trang

Trung tâm điều khiển trên iOS 27 đã hỗ trợ phân chia thành nhiều trang riêng biệt. Người dùng có thể sắp xếp các nhóm phím tắt theo từng chủ đề như công việc, giải trí hoặc nhà thông minh.

iOS 27 cho phép người dùng sắp xếp trung tâm điều khiển (Control Center) theo ý thích. Ảnh: PCMag.

Người dùng vuốt mở Trung tâm điều khiển và Nhấn giữ vào khoảng trống để vào chế độ Chỉnh sửa sau đó sắp xếp theo ý thích hoặc Bấm vào biểu tượng Thêm trang mới ở góc dưới.

Giới hạn thời gian lưu trữ hội thoại của Siri

Siri mới ghi nhớ lịch sử tương tác để hiểu người dùng hơn. Tuy nhiên, bạn nên giới hạn thời gian lưu trữ dữ liệu này để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

Người dùng vào Cài đặt > Siri > Chọn Lưu trữ cuộc hội thoại > Chọn Tự động xóa sau 30 ngày.