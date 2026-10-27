Làm mới trải nghiệm văn hóa, giữ gìn hồn cốt di sản

Đưa văn hóa đến gần học sinh và gia đình

Một chuyến tham quan bảo tàng, di tích hay làng nghề sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi người tham gia được trực tiếp khám phá, đặt câu hỏi và thực hành.

Thay vì chỉ nghe giới thiệu hoặc quan sát hiện vật, học sinh có thể thử nặn một sản phẩm gốm, làm tranh dân gian hay tìm hiểu cách chế biến món ăn truyền thống.

Trải nghiệm làm gốm cùng nghệ nhân giúp các thế hệ và du khách quốc tế thêm hiểu, yêu quý giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam

Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy giúp kiến thức lịch sử, văn hóa trở nên sinh động. Qua từng công đoạn làm nghề, các em hiểu thêm về sự khéo léo, kiên trì của người thợ và giá trị lao động gửi gắm trong mỗi sản phẩm.

Các điểm đến cũng có thể xây dựng trò chơi tìm hiểu lịch sử, hành trình giải mã hiện vật hoặc giao nhiệm vụ theo nhóm. Việc học qua quan sát và thực hành giúp học sinh chủ động hơn, đồng thời tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác.

Công nghệ số có thể hỗ trợ quá trình khám phá. Mã QR, hình ảnh tư liệu, âm thanh hay mô phỏng không gian xưa giúp người xem tiếp cận thông tin phù hợp với lứa tuổi.

Tuy nhiên, công nghệ cần được sử dụng vừa đủ, hỗ trợ kể chuyện và kết nối với hiện vật, tránh để màn hình thay thế hoàn toàn trải nghiệm trực tiếp.

Với các gia đình, hoạt động văn hóa còn là dịp để các thế hệ cùng nhau chia sẻ thời gian. Ông bà, cha mẹ và con trẻ có thể cùng gói bánh, tham gia trò chơi dân gian hoặc thử sức với một nghề thủ công.

Trong quá trình ấy, những câu chuyện về nếp sống, phong tục và ký ức gia đình có cơ hội được kể lại một cách tự nhiên.

Để thu hút gia đình đến thường xuyên, điểm tham quan cần quan tâm đến không gian nghỉ ngơi, vệ sinh, an toàn và các dịch vụ phù hợp với trẻ em, người cao tuổi.

Khi trải nghiệm thuận tiện và có nội dung bổ ích, mỗi chuyến đi không chỉ là dịp vui chơi mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa trong đời sống hằng ngày.

Kể câu chuyện bản địa bằng trải nghiệm chân thực

Đối với khách quốc tế, sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ nằm ở cảnh quan hay những màn biểu diễn, mà còn ở cơ hội tìm hiểu đời sống và con người địa phương.

Một buổi học làm nón, tìm hiểu nghề dệt, tập một điệu múa dân gian hoặc tham gia chế biến món ăn có thể giúp du khách cảm nhận văn hóa bằng nhiều giác quan.

Điều quan trọng là mỗi hoạt động cần gắn với câu chuyện và bối cảnh của cộng đồng. Chiếc nón được làm từ nguyên liệu gì, một làn điệu thường xuất hiện trong dịp nào hay món ăn gắn với sinh hoạt ra sao là những điều giúp du khách hiểu sâu hơn về nơi mình đến.

Đội ngũ hướng dẫn viên vì vậy không chỉ cần khả năng ngoại ngữ mà còn phải am hiểu lịch sử, phong tục và biết truyền tải câu chuyện phù hợp với người nghe.

Các thông tin về thời lượng, giá dịch vụ, nội dung trải nghiệm cũng cần được công khai rõ ràng, tạo sự thuận tiện và tin tưởng cho du khách.

Đổi mới cách giới thiệu không có nghĩa là thêm thắt tùy tiện để gây tò mò. Những phong tục, nghi lễ hay không gian có ý nghĩa đặc biệt cần được giải thích đúng và tổ chức phù hợp.

Với các hoạt động cộng đồng không dành cho khách tham gia tự do, đơn vị tổ chức cần tôn trọng giới hạn và hướng dẫn du khách ứng xử có trách nhiệm.

Để cộng đồng trở thành chủ thể gìn giữ di sản

Sức sống của văn hóa truyền thống bắt nguồn từ chính những con người đang thực hành và trao truyền. Vì vậy, nghệ nhân, người làm nghề và cộng đồng địa phương cần được tham gia từ khâu xây dựng nội dung đến tổ chức, giới thiệu trải nghiệm.

Khi người dân trực tiếp kể câu chuyện của mình, du khách có cơ hội tiếp cận văn hóa một cách gần gũi hơn. Nghệ nhân cũng có thêm điều kiện truyền nghề cho thế hệ trẻ, duy trì kỹ năng và tạo nguồn thu từ những giá trị gắn bó với cuộc sống của họ.

Cùng với đó, việc chia sẻ lợi ích cần minh bạch, bảo đảm người làm nghề và cộng đồng được hưởng thành quả từ hoạt động du lịch.

Các đơn vị tổ chức cũng cần trao đổi với chủ thể văn hóa để xác định nội dung nào có thể giới thiệu, nội dung nào cần được gìn giữ trong không gian riêng.

Bảo tàng, nhà hát, di tích và làng nghề có thể phối hợp với trường học, doanh nghiệp du lịch để xây dựng chương trình phù hợp từng nhóm khách; đổi mới trưng bày và có chính sách khuyến khích học sinh, người dân tham gia.

Một trải nghiệm hấp dẫn không chỉ được đo bằng số lượt khách hay những bức ảnh lưu niệm. Giá trị lâu dài nằm ở sự thấu hiểu mà người tham gia mang về, niềm tự hào của cộng đồng và cơ hội để di sản tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay.