Chương trình biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, chương trình hướng tới lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật hàn lâm, kết nối những người yêu âm nhạc và mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc cho cộng đồng Nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – bày tỏ mong muốn hoạt động nghệ thuật sẽ góp phần tiếp thêm năng lượng, làm mới tinh thần cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trước những công việc, thử thách trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu.

Đây cũng là định hướng duy trì, bảo tồn và phát triển văn hóa, đặc biệt là giáo dục nghệ thuật cũng là định hướng phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây cũng là mục tiêu chung của những đơn vị cùng tham gia truyền tải và phát triển tri thức.

Thành lập năm 2017, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời quy tụ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, hoạt động với mục tiêu lan tỏa âm nhạc cổ điển, đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Chỉ huy dàn nhạc là Giám đốc Âm nhạc - Nhạc trưởng chính Olivier Ochanine - người từng xuất sắc vượt qua 120 đối thủ để giành Giải Nhất Cuộc thi Chỉ huy Quốc tế Antal Doráti (Hungary, 2015). Ông từng làm nên lịch sử khi là Giám đốc Âm nhạc trẻ tuổi nhất dẫn dắt Dàn nhạc Giao hưởng Philippines biểu diễn tại khán phòng danh giá Carnegie Hall (Hoa Kỳ).

Chương trình biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chương trình hòa nhạc là một trong những hoạt động góp phần tạo điểm nhấn văn hóa trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời mở thêm cơ hội để cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp cận, thưởng thức âm nhạc giao hưởng.