Làm mới sản phẩm thủ công từ cói Trà Nhiêu

Người dân tham gia tập huấn, nâng chất lượng sản phẩm địa phương. Ảnh: TTXTDL

Tham gia lớp tập huấn có các hộ làm nghề dệt chiếu, người có tay nghề và thành viên mô hình du lịch cộng đồng Trà Nhiêu. Trong 7 ngày (từ 26/10 đến 1/11), học viên được hướng dẫn lựa chọn, xử lý, bảo quản nguyên liệu cói; thực hành cải tiến mẫu mã, kích thước, màu sắc, đường viền và hoàn thiện sản phẩm.

Trên nền tảng kỹ thuật dệt chiếu truyền thống, chương trình hướng dẫn người dân phát triển thêm các sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, tính ứng dụng cao như lót ly, tấm trải bàn và đồ lưu niệm từ cói, đáp ứng nhu cầu sử dụng, mua sắm và làm quà tặng của du khách. Học viên cũng được trang bị kỹ năng kiểm tra chất lượng, nhận biết và khắc phục lỗi trong quá trình sản xuất; thực hành đóng gói, ghi nhãn và xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với nghề truyền thống, đời sống văn hóa địa phương.

Thông qua lớp tập huấn, người dân có thêm kỹ năng, ý tưởng để mở rộng sản phẩm từ cói, tạo động lực duy trì và phát huy nghề truyền thống. Các sản phẩm mới cũng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Làng du lịch sinh thái cộng đồng Trà Nhiêu.

Hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ hoàn thiện và phát triển mô hình du lịch cộng đồng Trà Nhiêu. Việc cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm từ cói góp phần mở rộng hướng khai thác nghề truyền thống, tạo thêm sinh kế, tăng thu nhập cho người dân; đồng thời làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương, mang đến cho du khách những món quà lưu niệm mang dấu ấn văn hóa và con người Trà Nhiêu.