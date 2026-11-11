Làm mới sản phẩm du lịch để giữ thị trường khách Hàn Quốc

Trong 10 tháng năm 2026, lượng khách Hàn Quốc đến Khánh Hòa giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Việc thu hút khách Hàn Quốc đến Khánh Hòa đang chịu sức ép cạnh tranh từ nhiều điểm đến trong nước và quốc tế, đòi hỏi ngành du lịch phải có sự điều chỉnh phù hợp.

Sức ép cạnh tranh từ Nhật Bản, Trung Quốc

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 10 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 1,8 triệu lượt khách Hàn Quốc, chiếm hơn một nửa lượng khách Hàn đến Việt Nam. Mức giảm hơn 6% của tỉnh tương đương mức giảm chung của cả nước khi theo số liệu Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 3,37 triệu lượt khách Hàn Quốc, giảm 6,3%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp lượng khách Hàn Quốc đến Khánh Hòa giảm, trước đó năm 2025 giảm khoảng 2,3%. Hiện nay, mỗi ngày chỉ còn 14-16 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh, giảm khoảng 7 chuyến so với đầu năm 2026.

Sự sụt giảm thể hiện rõ ở các doanh nghiệp (DN) lữ hành. Bà Lê Thị Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Air & Tours cho biết, hiện mỗi tháng, công ty phục vụ khoảng 4.000 khách Hàn Quốc, chỉ bằng khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Thông thường, thị trường này bắt đầu tăng từ tháng 11 và sôi động nhất vào tháng 12, tháng 1 năm sau, nhưng năm nay khá yên ắng. Công ty TNHH Good Day Venaja cũng ghi nhận lượng khách lẻ giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh cũng cho biết lượng khách Hàn Quốc giảm hơn mọi năm.

Theo các DN lữ hành chuyên đón khách Hàn Quốc, nguyên nhân lớn nhất là sau 3 năm tăng trưởng liên tục, Nha Trang - Khánh Hòa không còn là điểm đến “hot” như trước. “Vòng đời” của một điểm đến thường kéo dài 3-4 năm, sau đó du khách có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm mới. Được truyền thông Hàn Quốc quảng bá là điểm đến yêu thích từ khoảng năm 2023, đến nay Nha Trang đã trở nên quen thuộc với nhiều người từng quay lại nhiều lần; các sản phẩm nghỉ dưỡng kết hợp golf, spa cũng không còn mới mẻ. Giá dịch vụ du lịch ở Khánh Hòa cũng không còn rẻ như những năm trước. Ở trong nước, Khánh Hòa đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ Phú Quốc (An Giang) - điểm đến đứng đầu danh sách được các gia đình Hàn Quốc có trẻ em tìm kiếm chỗ lưu trú nhiều nhất cho kỳ nghỉ từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027. Bên cạnh đó, du lịch Khánh Hòa cũng như du lịch Việt Nam còn chịu sức ép từ các điểm đến quốc tế khác.

Ông Martin Koerner - Giám đốc Thương mại Tập đoàn Anam (đơn vị quản lý 2 khu nghỉ dưỡng tại Mũi Né và Cam Ranh) nhận định, nhu cầu du lịch của người Hàn vẫn tăng, nhưng một phần đang chuyển sang nơi khác. Nhật Bản hấp dẫn nhờ tỷ giá có lợi, giao thông thuận tiện và dịch vụ chất lượng cao. Trung Quốc có lợi thế về quy mô điểm tham quan, giá tour khó nơi nào cạnh tranh được và chính sách miễn thị thực cho khách Hàn từ cuối năm 2025. Ngoài chi phí, sự thuận tiện của cả chuyến đi cũng là yếu tố quyết định, nên chuyến bay chỉ 2-3 giờ đến Nhật Bản hoặc Trung Quốc ngày càng cạnh tranh mạnh với hành trình 4-6 giờ đến Đông Nam Á.

Để góp phần giữ chân thị trường khách Hàn Quốc, trong chuyến công tác đến Hàn Quốc giữa tháng 9-2026, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí NGUYỄN LONG BIÊN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hiệp hội Du lịch Hàn Quốc (KTA). Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị KTA làm cầu nối với các DN lữ hành, hàng không, lưu trú của Hàn Quốc; hỗ trợ kết nối các hãng hàng không, đối tác liên quan để nghiên cứu khôi phục đường bay thẳng Cam Ranh - Jeju. Đồng thời, kết nối chuyên gia, DN có kinh nghiệm về lướt ván diều, thuyền buồm và thể thao giải trí biển, trong đó có định hướng xây dựng Trung tâm lướt ván diều tại khu vực Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải.

Làm mới sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến

Theo ông Lê Thành Trung - Giám đốc Công ty TNHH Good Day Venaja, khách Hàn Quốc đang giảm ở nhiều nước Đông Nam Á chứ không riêng Khánh Hòa hay Việt Nam. Số liệu của hệ thống thông tin hàng không thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cho thấy 8 tháng năm 2026, lượng hành khách trên các đường bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 6,626 triệu lượt, giảm 5,1%; đến Philippines và Thái Lan giảm lần lượt 13,7% và 13%. Ngược lại, đường bay đến Nhật Bản tăng 20,3%, đến Trung Quốc tăng 23%. Dòng khách Hàn Quốc đang dịch chuyển rõ rệt sang các điểm đến gần hơn, đòi hỏi du lịch Khánh Hòa cũng như du lịch Việt Nam phải có sự điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh thu hút khách mới, việc tạo trải nghiệm mới để khách cũ quay lại là rất quan trọng.

Liên quan đến việc giữ vững thị trường khách Hàn Quốc, ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho rằng, du lịch Khánh Hòa cần làm mới sản phẩm và hình ảnh điểm đến, giảm phụ thuộc vào du lịch biển giá rẻ, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng chữa lành. Trong khi đó, bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngành du lịch tỉnh đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ như: Du lịch, giải trí về đêm, du lịch văn hóa dân tộc Chăm - Raglai, du lịch cộng đồng... Đặc biệt, năm 2027, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tổ chức giải golf quy mô lớn, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại thị trường Hàn Quốc, trong đó dự kiến tổ chức chương trình roadshow tại xứ sở kim chi.

Sự sụt giảm này là tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường khách Hàn Quốc tại Khánh Hòa đã bước vào giai đoạn bão hòa. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh này, mục tiêu không chỉ là phục hồi số lượng khách mà là nâng chất lượng nguồn khách: Tăng chi tiêu bình quân, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ trong khách sạn, resort. Theo đó, cần phát triển các gói sản phẩm phù hợp với khách gia đình, khách lớn tuổi.

Về lâu dài, Khánh Hòa cần chủ động đa dạng hóa thị trường. Đây là thời điểm du lịch Khánh Hòa nên chủ động làm việc với các hãng hàng không, công ty lữ hành và đối tác phân phối tăng tần suất từ Trung Quốc, Nga, các nước Đông Nam Á, hướng đến mở đường bay đến các nước Tây Âu, Úc, Nhật Bản - những thị trường có quy mô lớn, còn nhiều dư địa tăng trưởng và có thể giúp cân bằng nguồn khách quốc tế.