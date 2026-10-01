'Làm mới' sân khấu truyền thống mùa lễ Sene Dolta

Những ngày này, không khí tập luyện tại Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau diễn ra vô cùng khẩn trương. Trên sân khấu, từng động tác múa, lời ca, nhịp nhạc được các nghệ sĩ tỉ mỉ chỉnh sửa, trau chuốt với mong muốn tạo điểm nhấn mới cho chương trình phục vụ lễ Sene Dolta năm nay.

Điểm đáng chú ý trong kịch bản là bên cạnh các tiết mục ca diễn hiện đại, sôi động, đoàn đã đầu tư công phu về nội dung lẫn hình thức cho các tác phẩm mang đậm bản sắc như: múa “Nghệ thuật gói bánh tét”, “Mối tình vượt đại dương” hay trích đoạn Dù Kê “Nỗi oan nàng ChhoVy”.

Các tiết mục được lựa chọn không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí đơn thuần, mà còn khai thác nét đẹp văn hoá, đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Qua ngôn ngữ múa, âm nhạc và sân khấu, những câu chuyện truyền thống được làm mới, trở nên gần gũi hơn với thị hiếu khán giả đương đại.

Các nghệ sĩ thể hiện bài múa “Nghệ thuật gói bánh tét”.

Chia sẻ về hướng đi này, ông Hữu Trung, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau, cho biết: Đơn vị chủ động đổi mới cách xây dựng chương trình, nhằm tạo sự giao thoa giữa nghệ thuật cổ điển, dân gian và hiện đại.

"Trước đây, đoàn chủ yếu biểu diễn theo phong cách truyền thống. Năm nay, chúng tôi quyết định đổi mới bằng cách kết hợp giữa văn hoá cổ điển và hiện đại. Các bài ca, điệu múa vừa giữ được nét nguyên bản dân gian, vừa khoác lên mình tinh thần hiện đại để hoà vào dòng chảy nghệ thuật chung", ông Hữu Trung nhấn mạnh.

Ông Hữu Trung (bìa phải), Trưởng Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau, theo dõi buổi diễn phúc khảo các tiết mục phục vụ cho lễ Sene Dolta.

Một phân cảnh trong trích đoạn sân khấu Dù Kê “Nỗi oan nàng ChhoVy”.

Cũng theo ông Hữu Trung, sự thay đổi này giúp chương trình tiếp cận đa dạng nhóm khán giả, từ những người lớn tuổi, trung niên đến thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đoàn cũng lồng ghép các trích đoạn tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời cổ vũ đồng bào giữ gìn các nghi lễ truyền thống trang nghiêm, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.

Để có được những phút giây thăng hoa trên sân khấu, phía sau ánh đèn là những ngày miệt mài tập luyện của tập thể nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công. Ngay cả khoảng thời gian nghỉ cuối tuần cũng được dành trọn cho việc luyện tập.

Các tiết mục phục vụ lễ Sene Dolta được dàn dựng công phu.

Tiết mục múa “Mối tình vượt đại dương” được đầu tư trang phục ấn tượng.

Nghệ sĩ Lý Thương, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau chia sẻ: "Với người nghệ sĩ, hầu như không có khái niệm nghỉ lễ vì phải liên tục biểu diễn phục vụ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười và sự đón nhận hào hứng của bà con, đó đã là hạnh phúc lớn nhất đối với chúng tôi".

Dàn nhạc công hoàn thiện phần âm nhạc cho buổi phúc khảo.

Những bài song ca mang giai điệu hiện đại được viết lại lời và hoà âm phối khí mới, mang đến làn gió tươi tắn cho chương trình.

Lễ Sene Dolta không chỉ là dịp để đồng bào Khmer thực hiện các nghi lễ tryền thống tri ân tổ tiên, mà còn là không gian văn hoá thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. Trong không gian ấy, những chương trình nghệ thuật chỉn chu chính là món ăn tinh thần không thể thiếu.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong mùa lễ năm nay thể hiện tư duy sáng tạo đúng hướng của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau. Không làm mất đi những giá trị vốn có, sự sáng tạo được đặt trên nền tảng văn hoá truyền thống, giúp nghệ thuật Khmer tiếp tục sống động và lan toả mạnh mẽ trong nhịp sống hôm nay./.