Làm mới diện mạo trà Thái Nguyên

Những mẫu hộp, tem nhãn, cách đóng gói mới lần lượt được hoàn thiện. Đằng sau sự đổi thay ấy là nỗ lực của người làm trà trong việc làm mới diện mạo sản phẩm, kể câu chuyện về vùng chè và nâng cao giá trị thương hiệu.

Anh Phạm Văn Nhật (áo xanh) dành nhiều thời gian cùng đơn vị sản xuất bao bì hoàn thiện từng chi tiết của mẫu sản phẩm.

Đổi mới từ những giá trị truyền thống

Buổi sáng ở Tân Cương, những búp chè non còn đẫm hơi sương. Giữa màu xanh quen thuộc của vùng danh trà, vườn chè rộng 3.000m², có tuổi đời khoảng 100 năm của anh Phạm Văn Nhật vẫn được chăm sóc theo hướng hữu cơ.

Những gốc chè trung du cổ thụ không chỉ lưu giữ dấu ấn thời gian mà còn được anh kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong Festival lần này.

Với sản phẩm được làm từ những gốc chè đặc biệt, anh Nhật muốn bao bì cũng mang dấu ấn riêng. Bên cạnh việc chăm chút chất lượng trà, anh đầu tư thiết kế mẫu hộp mới để giới thiệu tại Festival.

Anh Phạm Văn Nhật cho rằng, sản phẩm đặc biệt cần có mẫu mã bao bì tương xứng, thể hiện được giá trị và nét riêng của sản phẩm.

Câu chuyện của anh Nhật cho thấy, bao bì ngày nay không đơn thuần là lớp vỏ bên ngoài. Đó còn là phương tiện nhận diện thương hiệu, giúp người tiêu dùng bước đầu cảm nhận về vùng đất, giống chè, quy trình sản xuất và những giá trị mà người làm trà muốn gửi gắm.

Tại Hợp tác xã chè Quê Em, xã Tân Cương, anh Ngô Văn Công cùng các thành viên cũng tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho Festival. Hợp tác xã tập trung vào mẫu mã, chỉ dẫn địa lý và tem truy xuất nguồn gốc.

Đây là những yếu tố ngày càng được các chủ thể chú trọng, nhất là khi sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện quy mô lớn, nơi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và khả năng nhận diện thương hiệu trở thành lợi thế cạnh tranh.

Chị Vi Thị Hà Trang cùng cộng sự Hợp tác xã in và sản xuất bao bì Thiên Hà hoàn thiện mẫu thiết kế giấy mời Festival Trà.

Sự thay đổi ấy cũng mở ra cơ hội cho các đơn vị sản xuất bao bì. Tại Hợp tác xã in và sản xuất bao bì Thiên Hà, phường Phan Đình Phùng, những ngày cận Festival, các đơn hàng được khẩn trương hoàn thiện. Mỗi sản phẩm đòi hỏi sự đầu tư riêng về màu sắc, kích thước, chất liệu, hình ảnh và thông tin nhận diện.

Chị Vi Thị Hà Trang, thành viên Hợp tác xã in và sản xuất bao bì Thiên Hà, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Hợp tác xã không chỉ tập trung vào khâu in ấn mà còn phối hợp với các chủ thể hoàn thiện thông tin về sản phẩm, nguồn gốc và tem nhãn.

Để thương hiệu trà vươn xa

Hợp tác xã in và sản xuất bao bì Thiên Hà gấp rút hoàn thiện các đơn hàng bao bì phục vụ Festival Trà.

Dự kiến, hơn 200 hợp tác xã cùng nhiều đơn vị sản xuất, chế biến trà trong nước và quốc tế sẽ tham gia Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026. Tại đây, trà không chỉ được cảm nhận qua hương vị mà còn qua hình thức trình bày, câu chuyện sản phẩm và dấu ấn thương hiệu.

Sự chuẩn bị của các cơ sở sản xuất cho thấy ngành chè đang có những chuyển động trong cách tiếp cận thị trường.

Có sản phẩm lựa chọn gam màu trang nhã, thiết kế tối giản; có sản phẩm khai thác hình ảnh đồi chè, búp chè và đặc trưng của các vùng trà Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc, Bằng Phúc theo hướng hiện đại. Một số sản phẩm hướng đến phân khúc quà tặng, chú trọng chất liệu và cách đóng gói; số khác tập trung vào tem truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm và nhận diện thương hiệu.

Những đổi mới ấy không làm mất đi nét truyền thống của trà Thái Nguyên mà góp phần đưa các giá trị quen thuộc đến gần hơn với người tiêu dùng bằng cách thể hiện hiện đại, tinh tế và phù hợp với thị trường.

Một chiếc hộp, một tem nhãn hay cách đóng gói chưa thể quyết định chất lượng của trà; nhưng khi được đầu tư đồng bộ với chất lượng, nguồn gốc và câu chuyện sản phẩm sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Tại Festival lần này, những diện mạo mới của trà Thái Nguyên sẽ cùng hội tụ, mang theo hương vị truyền thống và cách thể hiện hiện đại, góp phần khẳng định giá trị của sản phẩm trà trên thị trường.