Làm mới điểm đến văn hóa, thúc đẩy du lịch nội địa

Trình diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường tại Lễ hội Lam Kinh.

Mới đây, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu lịch sử. Cùng với các nghi lễ truyền thống, công tác chỉnh trang khu vực dịch vụ, tổ chức không gian đón tiếp và đa dạng các hoạt động văn hóa, trải nghiệm được Nhân dân và du khách đánh giá cao.

Cùng với phần lễ trang nghiêm, thành kính, các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao đã góp phần làm phong phú chương trình lễ hội. Thông qua biểu diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu sản vật, ẩm thực và những nét sinh hoạt đặc trưng, các địa phương có thêm không gian giao lưu, quảng bá văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, các hoạt động được tổ chức ngay trong không gian di tích, tạo điều kiện để du khách tiếp cận giá trị văn hóa một cách gần gũi hơn.

Đối với nhiều du khách, đến Lam Kinh trong dịp lễ hội không chỉ là hành trình tìm hiểu lịch sử mà còn là dịp trải nghiệm, tìm hiểu những thay đổi trong cách tổ chức và phục vụ. Chị Lê Thị Hương, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần về Lam Kinh vào dịp lễ hội. Năm nay, ngoài các nghi lễ quen thuộc, không gian đón tiếp, khu vực phục vụ khách được bố trí thuận tiện hơn, có thêm các hoạt động văn hóa để mọi người tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt, phiên chợ vùng cao đã đưa du khách hòa mình vào không gian văn hóa - lịch sử ý nghĩa và hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực và sản vật của xứ Thanh”.

Từ Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, việc làm mới trải nghiệm tại các điểm đến văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh đã, đang gắn với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản và tổ chức hoạt động du lịch phù hợp. Tại những di tích trọng điểm như Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, hay Khu Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản được triển khai gắn với hoạt động giới thiệu lịch sử, kiến trúc và văn hóa địa phương. Đây là những điểm đến tiêu biểu được các đơn vị lữ hành đánh giá cao khả năng kết nối với khu vực phụ cận, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho khách nội địa.

Cùng với nâng cao chất lượng phục vụ, một số dự án du lịch văn hóa, tâm linh đang được triển khai, mở thêm hướng kết nối giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch. Trong đó, Dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đang được khẩn trương thi công trên diện tích hơn 350ha. Đây là địa danh gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, có ý nghĩa trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và lịch sử của người dân xứ Thanh. Theo định hướng của dự án, quần thể được đầu tư nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, tạo không gian để các thế hệ tưởng nhớ, tri ân tiền nhân, đồng thời phát triển các hạng mục phục vụ khách tham quan. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ đưa tuyến cáp treo vào vận hành trong năm 2027. Các hạng mục còn lại tiếp tục được triển khai song song, hướng tới hoàn thiện toàn bộ dự án vào năm 2030.

Tuy nhiên, cùng với việc tổ chức khai thác du lịch cần gắn với yêu cầu gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa, bảo vệ cảnh quan và bảo đảm sự tôn nghiêm của không gian di tích. Đây cũng là cơ sở để phát triển hoạt động du lịch theo hướng phù hợp với đặc trưng của từng điểm đến và bối cảnh chuyển đổi số. Theo TS. Lê Thị Thảo, Khoa Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Hồng Đức: “Làm mới điểm đến văn hóa gắn với tài sản hóa các giá trị văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hiện nay Thanh Hóa cũng đã có những bước chuyển mình rất tích cực trong việc khai thác nguồn liệu của di sản văn hóa để phục vụ công nghiệp văn hóa sáng tạo và thực hiện chủ trương số hóa các giá trị văn hóa. Điểm nổi trội chúng ta cần đạt được trong thời gian tới đó là tạo ra được những sản phẩm văn hóa sử dụng công nghệ số, nền tảng số nhằm tạo dấu ấn và thương hiệu du lịch của địa phương”.

Từ việc chỉnh trang không gian dịch vụ, bổ sung hoạt động trải nghiệm tại Lam Kinh đến các chương trình nghiên cứu, học tập di sản ở Thành Nhà Hồ và dự án đầu tư tại Am Tiên, các điểm đến văn hóa, lịch sử đang từng bước được quan tâm phát huy giá trị. Đặc biệt, việc kết nối các điểm đến thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, phù hợp với nhu cầu của du khách sẽ góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra những lựa chọn mới cho khách du lịch nội địa khi đến với xứ Thanh.