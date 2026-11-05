Làm mới chợ truyền thống để hút khách

Grab Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý chợ Cồn triển khai mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tạo sức hút từ phiên chợ xanh

Đều đặn mỗi tháng một lần, khu vực chợ Túy Loan (xã Hòa Vang) trở nên nhộn nhịp với “Phiên chợ quê Hòa Vang”. Quy mô gần 30 gian hàng, phiên chợ quy tụ nhiều nông sản, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng của các địa phương trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, các sản phẩm được bán tại phiên chợ được nhiều tiểu thương sử dụng túi giấy, túi sinh học dễ phân hủy thay cho túi ni-lông thông thường.

Bà Đặng Thị Yến Khanh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan cho biết, khi được ban tổ chức cấp phát túi sinh học cho hoạt động tại phiên chợ, HTX cũng như các tiểu thương, người tiêu dùng rất ủng hộ.

Được biết, trong quá trình kinh doanh, HTX cũng định hướng chuyển đổi bao bì thân thiện với môi trường. Dù tăng chi phí đầu ra, song đây là hướng đi cần thiết để phát triển thương mại theo hướng bền vững.

HTX sẽ chủ động tìm kiếm, liên kết với các đơn vị cung ứng bao bì sinh học phù hợp để từng bước ứng dụng vào hoạt động đóng gói, tiêu thụ rau, củ. Qua đó, giảm lượng rác thải nhựa phát sinh ra môi trường, chung tay bảo vệ môi trường thành phố.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, việc tổ chức phiên chợ định kỳ nhằm tạo điều kiện cho người dân, HTX và doanh nghiệp quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, làng nghề và đặc sản địa phương.

Đây là cơ hội để các chủ thể sản xuất, kinh doanh kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, hướng đến hình thành không gian giao thương ổn định, phát huy lợi thế sản phẩm của từng xã, phường thông qua các hoạt động liên kết kinh tế.

Chính quyền địa phương định hướng duy trì phiên chợ lâu dài theo mô hình “phiên chợ xanh” nhằm truyền tải thông điệp sản xuất an toàn, tiêu dùng xanh và tiêu dùng có trách nhiệm.

Trong giai đoạn đầu, ban tổ chức tiến hành cấp phát túi giấy, túi ni-lông sinh học tự hủy để hỗ trợ, khuyến khích người dân và tiểu thương làm quen, hình thành thói quen ban đầu nhằm giảm thiểu phát thải.

“Về lâu dài, địa phương dự kiến đưa việc sử dụng “bao bì xanh” trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc đối với các hộ kinh doanh tham gia phiên chợ. Chúng tôi kỳ vọng, phiên chợ sẽ góp phần lan tỏa, thay đổi hành vi, thói quen trong kinh doanh của tiểu thương và người tiêu dùng”, ông Lê Phú Nguyện cho hay.

Túi sinh học được sử dụng tại phiên chợ nhằm lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm. Ảnh: PV

Chuyển đổi số, mở rộng kênh bán hàng

Khác với phiên chợ quê Hòa Vang, một số chợ trên địa bàn thành phố lại ứng dụng công nghệ số để thu hút, tiếp cận khách hàng mới cho tiểu thương. Là một trong những chợ du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng, chợ Cồn đang từng bước đổi mới hoạt động kinh doanh thông qua các hoạt động chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân và du khách.

Đáng chú ý, qua mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số” phối hợp với Grab Việt Nam, các hộ kinh doanh tại chợ được hỗ trợ mở gian hàng trên GrabFood, GrabMart; tiếp nhận đơn hàng trực tuyến và triển khai hệ thống nhận diện tại chợ. Nhiều mặt hàng đặc sản Đà Nẵng được kết nối lên nền tảng số, giúp khách hàng có thể tìm kiếm, đặt mua từ xa và sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi.

Theo Ban Quản lý chợ Cồn, qua các hoạt động chuyển đổi số, nhiều tiểu thương chợ tiếp cận phương thức quản lý, bán hàng hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đến nay, hơn 90% hộ kinh doanh tại chợ đã áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ban quản lý chợ đã phối hợp với các đơn vị triển khai những chương trình tập huấn, hướng dẫn tiểu thương ứng dụng công nghệ trong kinh doanh như: thanh toán điện tử, kỹ năng giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng và tiếp cận khách hàng trên các nền tảng trực tuyến… Cạnh đó, công tác quản lý chợ cũng từng bước được số hóa nhằm tạo thuận lợi khi giao dịch, tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình kinh doanh.

Ông Lê Doãn Thân, Phó trưởng ban Quản lý chợ Cồn cho biết, để tăng sức hút của chợ đối với người dân, du khách, ban quản lý thường xuyên vận động tiểu thương nâng cao ý thức văn minh thương mại, giao tiếp niềm nở, lịch sự, hạn chế tình trạng chèo kéo khách.

Đối với những ngành hàng hoạt động kém hiệu quả, các hộ kinh doanh cũng được tạo điều kiện chuyển đổi ngành hàng phù hợp với nhu cầu thị trường và quy hoạch chung của chợ. Ban quản lý chợ còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở chợ Cồn tổ chức các chương trình kích cầu như mua hàng bốc thăm trúng thưởng, tạo thêm hoạt động trải nghiệm, khuyến khích người dân đến tham quan và mua sắm.

“Qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu mua sắm, chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm mới, tạo thêm sức hút đối với người dân và du khách. Trên cơ sở gìn giữ những giá trị đặc trưng của chợ truyền thống, ban quản lý sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng. Từ đó, góp phần tạo dấu ấn trong hành trình khám phá của du khách khi đến Đà Nẵng”, ông Thân cho hay.