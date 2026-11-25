Tối 25/11, Lâm Minh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ nhờ phong cách thời trang cá tính. Tuy nhiên, bên cạnh diện mạo nổi bật, một khoảnh khắc trang phục có phần hớ hênh của người đẹp cũng khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Lâm Minh xuất hiện cá tin h1 trên thảm đỏ. (Ảnh: Nhật Minh)

Theo đó, Lâm Minh lựa chọn bộ trang phục ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon dài. Thiết kế mang hơi hướng táo bạo, giúp người đẹp khoe trọn lợi thế hình thể và thể hiện rõ gu ăn mặc có phần nổi loạn vốn là dấu ấn riêng của cô. Với thần thái tự tin cùng cách phối đồ khác biệt, Lâm Minh nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông khi xuất hiện tại sự kiện.

Dẫu vậy, bộ trang phục cũng trở thành chủ đề bàn luận vì phần quần được thiết kế khá ngắn và ôm sát. Trong một số góc máy khi di chuyển, thiết kế khiến vòng ba của Lâm Minh lộ rõ, tạo nên tình huống có phần nhạy cảm ngay trên thảm đỏ. Khoảnh khắc này khiến không ít người xem bất ngờ, thậm chí có phần ngượng ngùng khi theo dõi những hình ảnh được ghi lại.

Trên mạng xã hội, diện mạo của Lâm Minh nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi vóc dáng thon gọn, đôi chân dài và phong cách thời trang táo bạo, một bộ phận khán giả cho rằng nữ người mẫu nên cân nhắc kỹ hơn về độ dài trang phục khi xuất hiện tại những sự kiện đông người. Một số ý kiến khác lại nhận định đây là lựa chọn mang đậm cá tính thời trang của Lâm Minh, dù thiết kế có phần thiếu an toàn trong một số góc chụp.

Khoảnh khắc hớ hênh của Lâm Minh trên thảm đỏ. (Ảnh: Nhật Minh)

Lâm Minh tên thật Bùi Ngọc Minh Anh, sinh năm 1998, là người mẫu ảnh và fashionista được nhiều bạn trẻ biết đến. Cô từng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, thần thái cá tính cùng khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Lâm Minh cũng từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cô và fashionista Decao có con chung, từng được xem là cặp đôi có phong cách thời trang nổi bật trong giới trẻ. Tuy nhiên, đến tháng 5/2024, mối quan hệ của họ xảy ra nhiều biến cố, thu hút sự chú ý của dư luận. Sau những ồn ào, cả hai lựa chọn cuộc sống riêng và không còn xuất hiện bên nhau như trước.

Ở thời điểm hiện tại, Lâm Minh chủ yếu tập trung vào công việc cá nhân và chăm sóc con trai. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh làm việc, đi chơi và đồng hành cùng con trai. Sau khoảng thời gian đối diện với nhiều biến động trong cuộc sống, người đẹp dần lấy lại sự tự tin, tiếp tục theo đuổi phong cách thời trang cá tính.

Lâm Minh nổi tiếng với gu thời trang cá tính.