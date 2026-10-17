Làm 'matcha hoa sữa', chủ quán tá hỏa vì khách hỏi mua

Ly matcha kết hợp hoa sữa khiến nhiều vị khách tưởng thật. Ảnh: NVCC.

Ngày 16/10, Văn Hưng, chủ quán cà phê ở phường Hà Đông (Hà Nội), đăng video chế biến ly matcha kết hợp hoa sữa lên trang cá nhân. Dù đã chú thích chỉ mang tính chất giải trí, Hưng bất ngờ khi video nhanh chóng lan truyền.

Thậm chí, có hai vị khách liên hệ, bày tỏ sự tò mò và muốn đặt mua. Hưng phải nhanh chóng giải thích, từ chối đồng thời xóa video để tránh gây thêm hiểu lầm.

"Có thể họ không biết là hoa sữa không ăn được. Tôi cũng không ngờ có nhiều người tưởng thật đến vậy", Hưng nói với Tri Thức - Znews.

Theo Đông y, nhiều bộ phận của cây hoa sữa có thể giúp điều trị một số bệnh như nấm ngứa, mẩn đỏ, hỗ trợ điều trị bệnh về xương khớp hay tiêu hóa. Tuy nhiên, không nên tự ý dùng hoa sữa chữa bệnh mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ hay dùng hoa làm thực phẩm.

400.000 đồng/bó hoa sữa

Trong khi chủ quán cà phê tá hỏa vì cốc "matcha hoa sữa", một số cơ sở kinh doanh khác lại đang thực sự kinh doanh loại hoa này. Vài ngày trước, Mai Hương, chủ tiệm hoa Hướng Dương ở phường Việt Hưng (Hà Nội), cũng đăng video bó hoa sữa làm cho vui lên mạng. Cô bất ngờ khi thấy nhiều vị khách tỏ ra thích thú và ngỏ ý muốn mua hàng.

Trước nhu cầu của khách, Hương hiện nhận làm bó hoa sữa theo đơn đặt trước, với mức giá 280.000 đồng (bó nhỏ) và 400.000 đồng (bó lớn). Hoa được cô gói theo phong cách đơn giản, không đi kèm các loại hoa khác để nổi bật mùi hương hoa sữa.

Mai Hương nhận được nhiều đơn hoa sữa trong dịp 20/10. Ảnh: NVCC.

Vì nhu cầu bất ngờ, không có nhà cung cấp, Hương hiện xin hoa từ một số gia đình hàng xóm tự trồng. Mức giá bán được cô tính chủ yếu dựa trên công bó và các phụ kiện đi kèm.

"Khi nào có khách đặt tôi mới đi xin hoa, xin được thì mới nhận đơn, không thì đành cáo lỗi hoặc giới thiệu khách sang các loại hoa khác của tiệm", Mai Hương cho biết.

Tại Đà Nẵng, Bùi Hương, quản lý chuỗi Trình Cà phê (phường Hải Châu), phải ngưng nhận đơn đặt trước cho set cà phê bơ và hoa sữa. Chỉ sau 2 ngày mở bán, sản phẩm nhận được 20 đơn hàng, khách chủ yếu mua dành tặng phái nữ trong dịp 20/10 để tạo bất ngờ.

"Vì nhân lực quán có hạn, hoa sữa lại nhanh héo nên chúng tôi không dám nhận quá nhiều đơn", Hương nói.

Set đồ uống kèm hoa ở quán cà phê Đà Nẵng. Ảnh: NVCC.

Nữ quản lý cho biết quán vốn bán set cà phê kèm các loại hoa như hồng, đồng tiền từ trước. Việc bán thêm hoa sữa là ngẫu hứng khi thấy loại hoa này đang thu hút độ thảo luận cao trên mạng.

Set quà hiện gồm hai mức giá là 79.000 đồng (1 ly cà phê bơ, 1 nhành hoa sữa, 1 kẹp tóc) và 139.000 đồng (1 ly cà phê bơ, 1 chùm hoa sữa, 1 món quà khác tùy lựa chọn).

Nhờ tự trồng một cây hoa sữa trong khuôn viên từ trước, quán may mắn chủ động nguồn nguyên liệu đặc biệt. Một số hàng xóm hoặc cơ quan xung quanh cũng sẵn sàng cho xin thêm khi biết quán có nhu cầu.

"Có chỗ trồng nhiều quá, họ còn bảo chúng tôi hái bớt giúp để đỡ mùi nồng", Hương nói.

Hà Nội cắt tỉa 1.000 cây hoa sữa

Những ngày qua, hoa sữa trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm, đặc biệt ở khu vực Hà Nội. Trên nhiều tuyến phố, khu dân cư trồng mật độ cao, hoa đồng loạt nở rộ tỏa ra mùi hương đậm đặc.

Trong khi nhiều người tỏ ra yêu thích hương hoa đặc trưng, không ít người than thở bị váng đầu, nghẹt mũi hoặc gặp các vấn đề sức khỏe khác.

Trước ý kiến phản ánh của người dân và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý cây xanh rà soát những tuyến phố, khu dân cư, trường học, bệnh viện có mật độ hoa sữa dày hoặc nhận nhiều phản ánh về mùi hương.

Từ kết quả rà soát, các đơn vị xem xét cắt tỉa chùm hoa tại vị trí cần thiết, bảo đảm an toàn cho cây, người dân và môi trường. Về lâu dài, các đơn vị khảo sát số lượng, vị trí, mật độ và mức độ ảnh hưởng của cây hoa sữa, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh mật độ, trồng bổ sung hoặc thay thế bằng loài cây phù hợp.

Hà Nội tiến hành cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa trong ngày 16/10. Ảnh: Viết Huy.

Ngày 16/10, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai cắt tỉa cây hoa sữa trên 13 tuyến đường có mật độ trồng dày. Động thái nhằm nhanh chóng giảm lượng hoa, hạn chế mùi hương quá nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo kế hoạch, gần 1.000 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường được cắt tỉa trong đợt này. Đường Hồ Tùng Mậu có số cây cần cắt tỉa nhiều nhất, với gần 180 cây, tiếp đến là phố Lê Thanh Nghị với 170 cây, Trung Hòa với 140 cây và Lê Quang Đạo với 125 cây. Các tuyến còn lại có từ 22 đến 65 cây cần cắt tỉa mỗi tuyến.

Trong lúc công nhân cắt tỉa, một số người dân chọn những cành còn nguyên lá, nhiều chùm hoa để mang về trang trí. Bà Lê Thị Nhung (phường Yên Hòa) cho biết yêu thích mùi hương hoa sữa vì gợi nhớ mùa thu Hà Nội.

“Mỗi lần ngửi thấy mùi là tôi nghĩ ngay về mùa thu. Chỉ có vào thu thì mới có mùi hương rất đặc trưng này”, bà nói.