Làm máng trượt giải cứu 45 vạn con gà giữa dòng nước lũ

Làm máng trượt chuyển 45 vạn con gà

Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng nhanh khiến trang trại gà Trình Yến, ở thôn Yên Trung 1, xã Yên Trường (Thanh Hóa) chìm trong nước. Bên trong trang trại có khoảng 45 vạn con gà, phần lớn đang chuẩn bị xuất chuồng, với tổng khối lượng ước tính khoảng 100 tấn.

Lắp máng trượt chuyển 45 vạn con gà

Nước ngập sâu, rút chậm, nền đất trơn trượt khiến việc cứu đàn gà gặp muôn vàn khó khăn. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã, các ban, ngành, đoàn thể và người dân đã chia thành nhiều nhóm, khẩn trương đưa từng lồng gà ra khỏi khu vực ngập.

Để tạo tuyến vận chuyển thuận lợi, một băng chuyền bằng sắt dài hàng trăm mét được lắp đặt, nối từ khu vực chuồng nuôi đến điểm tập kết. Đây trở thành “máng trượt” đặc biệt, giúp việc đưa hàng chục vạn con gà ra khỏi vùng nước ngập nhanh hơn, giảm bớt sức người trong điều kiện địa hình khó khăn.

Nỗ lực đưa tài sản của người dân ra khỏi vùng ngập

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp xuống nước, lần lượt vận chuyển từng lồng gà lên băng chuyền. Người đưa gà lên, người chuyển lồng theo băng chuyền, người tiếp nhận và đưa đến khu vực an toàn. Các công đoạn được phối hợp nhịp nhàng, liên tục trong nhiều giờ.

Chạy lũ lịch sử vận chuyển 45 vạn con gà khỏi vùng nước lũ

Nước lũ ngập sâu, quần áo của nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân ướt sũng. Bùn đất bám đầy người, việc di chuyển nặng nhọc, nhưng không ai rời vị trí. Mỗi người cố gắng thêm một chút, đưa được thêm một lồng gà, thêm một phần tài sản của người dân ra khỏi vùng ngập.

Với chủ trang trại Trình Yến, đàn gà không chỉ là một khối tài sản lớn mà còn là nguồn sinh kế của cả gia đình. Trong thời điểm nước lũ dâng nhanh, từng phút đều có ý nghĩa. Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an cùng các lực lượng tại chỗ đã bổ sung nhân lực, phương tiện, giúp gia đình chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại.

Máng trượt hoạt động chuyển gà khỏi vùng lũ

Giữa dòng nước lũ, không còn những phần việc riêng của lực lượng Công an, quân sự, các ban, ngành hay người dân. Tất cả cùng chung một mục tiêu: đưa đàn gà và tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm nhanh nhất có thể.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” được thể hiện ngay tại cơ sở. Không phải bằng những lời nói lớn lao, mà bằng những đôi chân lội nước, những bàn tay nâng từng lồng gà và sự bền bỉ trong nhiều giờ giữa mưa lũ.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng các lực lượng và người dân chung sức cứu đàn gà giữa lúc nước dâng đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân và vì Nhân dân phục vụ.