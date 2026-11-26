Ngày 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học "Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thúc đẩy ESG (Môi trường, Xã hội, quản trị) trong phát triển bền vững tại Việt Nam".

Hiện thực hóa thương hiệu bằng sản phẩm và dịch vụ thực chất

Trình bày tham luận "Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiêu chuẩn ESG", ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH cho biết nhìn ra thế giới, xu thế không còn là những khái niệm mơ hồ, mà đã định hình rõ nét bằng 3 mũi nhọn: Trí tuệ nhân tạo (AI) tăng tốc, tiêu chuẩn ESG khắt khe và mô hình Kinh tế tuần hoàn. Đây không phải là rào cản, mà là cuộc đua giành thị phần toàn cầu.

Ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH (Ảnh: Hoài Nam).

Theo ông Hải, tốc độ tăng trưởng GDP duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, thu hút FDI liên tục lập đỉnh và vị thế địa chính trị của Việt Nam được nâng tầm. Chúng ta không còn ở thế phòng ngự, mà đang chủ động bứt phá.

Trong bước chuyển mình đó, thương hiệu quốc gia không còn chỉ là danh hiệu công nhận, mà phải trở thành đòn bẩy chiến lược kiến tạo chuẩn mực sáng tạo cho nền kinh tế tri thức, chuyển hóa sức mạnh toàn xã hội thành sự giàu có và văn minh.

Để làm được điều đó, theo ông Hải, cần định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh của thương hiệu Quốc gia đạt chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, về tầm nhìn, thương hiệu quốc gia Việt Nam thế kỷ 21 phải chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ, thiết kế và sở hữu trí tuệ; từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số với sáng tạo, R&D, công nghệ cao và giải pháp xanh; từ bảo hộ nội địa sang hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong kỷ nguyên mới, thương hiệu quốc gia đạt chuẩn quốc tế phải là thương hiệu quốc gia xanh, với giá trị cốt lõi là trí tuệ, công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững; mục tiêu là chiếm lĩnh vị thế cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Về sứ mệnh, thương hiệu Quốc gia mang sứ mệnh nâng tầm giá trị tài sản quốc gia, bảo hộ và tối ưu hóa chuỗi giá trị đa ngành: từ thực phẩm sạch, dược phẩm chữa lành đến mỹ phẩm hoàn toàn tự nhiên độc bản.

Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: Hoàng Bích).

Để hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh này, theo ông Hải, cần phân vai rõ ràng, quyết liệt giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Theo đó, Nhà nước giữ vai trò định hình "hệ điều hành" vĩ mô, tạo không gian và bệ phóng cho doanh nghiệp, tập trung vào ba vai trò cốt lõi: Dẫn dắt bằng quy hoạch thể chế xanh; bảo hộ tri thức bản địa làm tài sản quốc gia; ngoại giao kinh tế tầm cao.

Ông Hải cho rằng, nếu Nhà nước kiến tạo bệ đỡ pháp lý, thì doanh nghiệp là mũi nhọn trực tiếp hiện thực hóa thương hiệu bằng sản phẩm và dịch vụ thực chất.

Về phía Tập đoàn TH, ông Hải cho biết doanh nghiệp cam kết thực hiện 3 nhiệm vụ chiến lược:

Một là, tăng tốc bằng công nghệ đỉnh cao: Khối doanh nghiệp Nhà nước dẫn dắt hạ tầng, khối doanh nghiệp tư nhân linh hoạt ứng dụng AI và quản trị số. Trong ngành dược liệu, doanh nghiệp dùng AI giải mã ma trận sinh học thảo dược, tối ưu chuỗi giá trị đa ngành, tạo ra những sản phẩm độc bản mà không quốc gia nào có thể sao chép.

Hai là, tự nguyện khắt khe với chính mình bằng tiêu chuẩn ESG: Thực hiện những tiêu chuẩn cao về Môi trường – Xã hội – Quản trị.

"Chúng tôi làm kinh tế không đánh đổi môi trường; xây dựng chuỗi giá trị cộng sinh, nuôi dưỡng sinh kế người nông dân, đưa họ trở thành mắt xích đầu tiên từ vùng trồng dược liệu đến nhà máy hiện đại", ông Hải nói.

Ba là, cộng hưởng đa ngành để đi ra biển lớn. Theo đó, kết hợp sản xuất xanh với mô hình du lịch sinh thái chữa lành.

"Khi doanh nghiệp Việt Nam đi ra quốc tế, chúng tôi sẽ đi cùng nhau dưới một ngọn cờ chung - Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, chấm dứt tư duy cạnh tranh phá giá, cùng nhau chia sẻ chuỗi năng lượng xanh", ông Hải nêu rõ.

Nâng cao giá trị hàng hóa Việt, hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tham luận với chủ đề: "Từ phong trào đến cơ chế: Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển bền vững", PGS.TS. Mai Quang Vinh - Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học công nghệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ Xanh cho biết:

Trên thế giới, ESG đang ngày càng được sử dụng như một phương pháp quản trị, đánh giá trách nhiệm và đo lường chất lượng phát triển.

Trước đây, ESG thường được nhìn nhận là vấn đề của các tập đoàn lớn hoặc doanh nghiệp xuất khẩu. Ngày nay, các yêu cầu về sử dụng năng lượng, phát thải carbon, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện lao động, trách nhiệm xã hội và minh bạch quản trị đang từng bước tác động đến cả doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất và các thành phần trong chuỗi cung ứng.

PGS.TS. Mai Quang Vinh (Ảnh: Hoài Nam).

Các thị trường quốc tế ngày càng quan tâm không chỉ đến giá cả, chất lượng sản phẩm, mà còn đến quá trình sản xuất, nguồn tài nguyên được sử dụng, tác động môi trường và trách nhiệm đối với người lao động.

Điều đó đặt ra yêu cầu phải chủ động thích ứng nếu muốn giữ vững thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Vinh cho rằng không nên đồng nhất ESG với những bộ báo cáo phức tạp hoặc việc áp dụng máy móc các tiêu chuẩn của nước ngoài.

ESG phải được Việt Nam hóa về phương thức thực hiện, nhưng vẫn bảo đảm tính trung thực, khả năng kiểm chứng và tương thích với những yêu cầu quốc tế có liên quan.

Với một doanh nghiệp công nghiệp, ESG có thể bắt đầu từ tiết kiệm điện, nước, giảm phát thải, bảo đảm an toàn lao động và minh bạch hoạt động quản trị.

Với một hợp tác xã nông nghiệp, đó là canh tác tiết kiệm nước, giảm sử dụng hóa chất không cần thiết, bảo vệ đất, tổ chức nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc...

"Như vậy, ESG không phải là việc riêng của doanh nghiệp. Ba nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị có trách nhiệm hoàn toàn có thể được vận dụng phù hợp trong hoạt động của các tổ chức và cộng đồng, dù nghĩa vụ công bố ESG theo pháp luật không giống nhau ở mọi đối tượng", ông Vinh cho hay.

Ông Vinh nhấn mạnh phát triển bền vững phải làm cho kinh tế hiệu quả hơn, môi trường tốt hơn và đời sống nhân dân được cải thiện; không thể chỉ tạo thêm thủ tục, chi phí và những danh hiệu mang tính hình thức.

Để phát triển bền vững trở thành hành động xã hội rộng khắp, ông đề xuất hình thành cơ chế phối hợp dựa trên 4 chủ thể: Mặt trận Tổ quốc – Chính quyền – Doanh nghiệp – Nhân dân, với trách nhiệm rõ ràng, đồng thời phát huy vai trò hỗ trợ của các nhà khoa học, tổ chức xã hội, cơ sở đào tạo và tổ chức tài chính.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò tập hợp, kết nối, vận động, giám sát và phản biện xã hội; chính quyền giữ vai trò kiến tạo thể chế, tổ chức thực hiện và bảo đảm điều kiện phát triển; doanh nghiệp và hợp tác xã là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế và thực hiện đổi mới phương thức sản xuất; nhân dân vừa là chủ thể tham gia, vừa là người thụ hưởng và giám sát kết quả phát triển.

Ông Vinh cũng kiến nghị 5 nhóm giải pháp có tính khả thi đó là: Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp về phát triển bền vững tại từng địa phương; xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững và thực hành ESG đơn giản, phù hợp từng đối tượng.

Xây dựng những mô hình thực hành phát triển bền vững từ cơ sở, có khả năng nhân rộng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu phục vụ quản trị và giám sát. Đồng thời, gắn phát triển bền vững với cơ chế tài chính, khuyến khích kinh tế và trách nhiệm giải trình.