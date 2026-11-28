Ngoài tham gia công việc cộng đồng, anh Đặng Văn Tuất là thợ chính của cơ sở sản xuất trầm nụ gia đình.

Bền bỉ gây dựng cơ nghiệp

Sinh ra trong gia đình còn nhiều khó khăn, sau khi tốt nghiệp THPT năm 2002, anh Đặng Văn Tuất theo học ngành điện dân dụng tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Ra trường, anh lần lượt làm công nhân tại một số doanh nghiệp ở Phú Bài và Hương Trà. Những năm tháng làm thuê giúp anh tích lũy kinh nghiệm, hiểu thêm về hoạt động sản xuất, kinh doanh và mong muốn chủ động phát triển kinh tế thôi thúc anh trở về quê lập nghiệp.

Năm 2007, sau khi lập gia đình, vợ chồng anh bắt đầu sản xuất trầm nụ, kết hợp thu mua, sơ chế nguyên liệu đậu mè. Thời gian đầu, phần lớn công đoạn đều làm thủ công, quy mô nhỏ, mỗi tháng chỉ xuất bán khoảng 1 - 2 tạ trầm nụ cho các hàng quán tại địa phương. Vốn ít, kinh nghiệm kinh doanh chưa nhiều, đầu ra sản phẩm hạn chế là những trở ngại không nhỏ.

Không nóng vội mở rộng, vợ chồng anh chọn cách vừa làm vừa học hỏi, kiên trì giữ chất lượng và tạo dựng uy tín với khách hàng. Khi hoạt động dần ổn định, anh mạnh dạn đầu tư máy móc, cải tiến quy trình, giảm các công đoạn thủ công. Từ chỗ chủ yếu dựa vào sức lao động của hai vợ chồng, cơ sở từng bước mở rộng quy mô, xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định. Sản phẩm trầm nụ không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa đến hơn 20 đại lý lớn, nhỏ ở nhiều tỉnh, thành phía nam và khu vực Tây Nguyên.

Từ năm 2017 đến nay, sản lượng trầm nụ của cơ sở đạt khoảng 5 tạ/tháng, doanh thu 300 - 400 triệu đồng/năm. Đối với hoạt động sơ chế đậu mè, bình quân mỗi tháng cơ sở cung cấp khoảng 1 tấn nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất bánh kẹo, tạo thêm doanh thu 200 - 300 triệu đồng/năm. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận từ hai lĩnh vực khoảng 300 triệu đồng/năm; đồng thời, tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương.

Nhờ nỗ lực siêng năng chăm chỉ, kinh tế gia đình anh Tuất ngày càng ổn định. Năm 2020, vợ chồng anh xây dựng được ngôi nhà khang trang trị giá gần 3 tỷ đồng, các con có điều kiện học hành chăm ngoan.

Trách nhiệm với việc chung

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Tuất còn tích cực tham gia công tác tại địa phương. Khi trở về quê lập nghiệp, anh được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ tại thôn Phụ Ổ, xã Hương Chữ, thị xã Hương Trà (cũ). Năm 2012, anh được kết nạp vào Đảng.

Hiện nay, trên cương vị Chi ủy viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP An Đô, anh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động, tập hợp Nhân dân, góp phần xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư.

Cũng nhờ có kinh nghiệm thực tế trong lao động, sản xuất, anh mạnh dạn chia sẻ cách làm ăn, khuyến khích các gia đình ở địa phương tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Dù mới đảm nhận công tác mặt trận tại TDP An Đô trong thời gian ngắn, nhưng anh Tuất thể hiện tinh thần tiên phong qua những việc làm cụ thể. Điển hình như phối hợp vận động người dân hiến gần 1.000m2 đất để mở rộng kiệt 125, đường Hà Công dài hơn 800m; chia sẻ, hỗ trợ vốn cho những hộ có nhu cầu kinh doanh, buôn bán nhỏ...

Bà Phạm Thị Ngọc Huế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà nhận xét: Anh Đặng Văn Tuất là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, anh còn tích cực chia sẻ, hỗ trợ người dân, tham gia các hoạt động cộng đồng. Tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của anh Tuất được người dân nể trọng, góp phần lan tỏa cách làm hay, việc làm thiết thực tại khu dân cư.