Tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đã tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu. Với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân có thể chủ động kê khai, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và đăng ký nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính mà không phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, do tâm lý e ngại sử dụng công nghệ hoặc chưa nắm rõ cách thức thao tác, một số người dân đã nhờ người khác kê khai, nộp hồ sơ thay, thậm chí cung cấp mật khẩu tài khoản VNeID và mã OTP để người khác đăng nhập, thực hiện giao dịch.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cảnh báo, tài khoản VNeID gắn với thông tin định danh của mỗi công dân. Việc cung cấp tài khoản, mật khẩu và mã OTP cho người khác đồng nghĩa với việc trao quyền truy cập vào danh tính số của mình.

Các đối tượng xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện giao dịch, đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, vay tín dụng hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới danh nghĩa của công dân. Khi xảy ra vi phạm, người bị lợi dụng thông tin định danh có thể phải mất nhiều thời gian phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Việc chia sẻ thông tin đăng nhập khi nhờ làm hộ chiếu online dẫn đến hậu quả, người dân có nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản.

Bên cạnh đó, người được nhờ thực hiện thủ tục có thể không nắm đầy đủ thông tin nhân thân, tình trạng hộ chiếu trước đó và các nội dung cần kê khai. Việc kê khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng sự thật có thể khiến hồ sơ phải bổ sung, điều chỉnh, kéo dài thời gian giải quyết; trường hợp vi phạm pháp luật có thể bị xem xét, xử lý theo quy định.

Việc kê khai sai địa chỉ nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính cũng có thể dẫn đến tình trạng hộ chiếu bị thất lạc hoặc không được chuyển đến đúng người đề nghị cấp.

Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin đăng nhập còn khiến công dân có nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thu thập, mua bán thông tin cá nhân, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện nguyên tắc “3 không” để bảo vệ tài khoản VNeID

Để bảo đảm an toàn khi thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân chủ động nộp hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; không tùy tiện nhờ người khác đăng nhập và thực hiện thủ tục thay trên tài khoản cá nhân.

Đặc biệt, người dân cần tuân thủ nguyên tắc “3 không”: Không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu cho người khác; không chia sẻ mã OTP, thông tin định danh cá nhân; không truy cập hoặc làm theo các đường dẫn, quảng cáo dịch vụ không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, công dân cần chủ động quản lý, bảo vệ tài khoản định danh điện tử, đăng xuất khỏi hệ thống sau khi sử dụng, thường xuyên kiểm tra thông tin và thay đổi mật khẩu khi cần thiết.

Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thao tác, người dân có thể liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc đề nghị cán bộ, nhân viên tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, người thân hỗ trợ. Tuy nhiên, công dân cần trực tiếp kiểm soát quá trình kê khai, kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi hồ sơ.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh lưu ý, người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP hoặc giao quyền kiểm soát tài khoản định danh điện tử cho bất kỳ ai; nâng cao cảnh giác trước các dịch vụ làm hộ chiếu trực tuyến không rõ nguồn gốc, góp phần phòng ngừa hành vi lừa đảo, lợi dụng danh tính và bảo đảm an toàn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.