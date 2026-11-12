Làm giàu từ mô hình trồng cam Navel

Vườn cam Naval của gia đình ông Đinh Văn Vân.

Những ngày này, vườn cam Navel của gia đình ông Vân bước vào vụ thu hoạch. Những quả cam chín vàng, căng mọng được thu hái, phân loại, đóng gói cẩn thận trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Cơ duyên đưa ông đến với giống cam này bắt đầu từ một lần tình cờ thưởng thức cam Navel trong chuyến đi chơi. Ấn tượng với vị ngọt đậm, tép mọng nước và hương thơm đặc trưng, ông tìm hiểu về giống, kỹ thuật trồng và nhận thấy có thể phát triển trên đồng đất Phiêng Khoài.

Năm 2020, ông quyết định đầu tư trồng 500 cây cam Navel trên diện tích khoảng 2 ha. Quá trình chăm sóc, ông kiên trì tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, chú trọng áp dụng kỹ thuật phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Ông thường xuyên kiểm tra vườn, theo dõi tình trạng phát triển để kịp thời phát hiện sâu bệnh; điều chỉnh việc tưới nước, bón phân, bổ sung dinh dưỡng, nhất là thời kỳ cây ra hoa, đậu quả và nuôi quả.

Ông Vân chia sẻ: Trồng cam Navel phải chú ý chăm sóc ngay từ khi cây còn nhỏ, thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sâu bệnh, theo dõi tình trạng sinh trưởng của cây. Việc bón phân, tưới nước cần phù hợp với từng giai đoạn. Sau mỗi vụ thu hoạch, gia đình tiếp tục chăm sóc để cây phục hồi, bảo đảm sức sinh trưởng cho vụ tiếp theo. Hiện nay, vườn cam của gia đình đang cho thu hoạch, sản lượng năm nay ước đạt 50 tấn quả. Với giá bán bình quân khoảng 60.000 đồng/kg, doanh thu dự kiến đạt khoảng 3 tỷ đồng.

Ông Đinh Văn Vân chăm sóc vườn cam Navel.

Khi vườn cam cho thu hoạch ổn định, ông Vân tiếp tục tìm hướng tiêu thụ sản phẩm phù hợp. Bên cạnh bán hàng trực tiếp, gia đình tận dụng các nền tảng số để livestream, giới thiệu cam Navel và kết nối với khách hàng. Đặc biệt, ông mở cửa vườn cam miễn phí, đón du khách đến tham quan, tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc và tự tay lựa chọn những quả cam chín trên cây. Cách làm này tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu chất lượng nông sản, đồng thời giúp gia đình mở rộng kênh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài, nhận xét: Mô hình trồng cam Navel của gia đình ông Đinh Văn Vân góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Gia đình đã chủ động ứng dụng nền tảng số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, kết hợp phát triển hoạt động tham quan, trải nghiệm tại vườn. Bên cạnh đó, ông Vân tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân, góp phần lan tỏa những cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế.

Từ hiệu quả kinh tế mang lại, gia đình ông Vân dự định tiếp tục mở rộng diện tích trồng cam Navel, nâng quy mô lên thêm 500 cây, đồng thời duy trì các hình thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm gắn với tham quan, trải nghiệm tại vườn. Mô hình được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm hướng phát triển kinh tế và khuyến khích người dân xã Phiêng Khoài mạnh dạn áp dụng những cách làm mới trong sản xuất.