Làm giàu từ mô hình nuôi dúi

Năm 2023, khi vẫn đang công tác trong lĩnh vực giáo dục theo hợp đồng, anh Trần Văn Tân (SN 1993) bắt đầu tìm hiểu và đầu tư nuôi dúi. Với số vốn ban đầu 65 triệu đồng, bao gồm cả chi phí xây dựng chuồng trại, anh từng bước gây dựng đàn, học hỏi kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm. Đến năm 2025, anh quyết định nghỉ dạy để tập trung phát triển kinh tế gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc, quản lý và mở rộng mô hình.

Anh Trần Văn Tân, Bí thư Chi bộ thôn Long Xuân giới thiệu về mô hình nuôi dúi - Ảnh: L.A

Theo anh Tân, nuôi dúi có lợi thế là nguồn thức ăn tương đối đơn giản, dễ tìm, công chăm sóc không quá vất vả so với một số vật nuôi khác. Tuy nhiên, để chăn nuôi đạt hiệu quả, người nuôi phải chủ động tìm hiểu kỹ thuật, theo dõi quá trình sinh trưởng, sinh sản và điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp.

Từ những kiến thức ban đầu, anh Tân vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chú trọng lựa chọn con giống, bố trí chuồng trại và quản lý đàn. Nhờ đó, mô hình từng bước đi vào ổn định, phát triển theo hai hướng là cung cấp dúi giống và dúi thương phẩm.

Đến nay, trang trại của anh có tổng đàn 150 con, khu chuồng nuôi rộng khoảng 200m², được chia thành nhiều ô riêng biệt để thuận tiện chăm sóc và theo dõi. Nguồn giống được anh tìm mua tại các địa phương trong tỉnh Quảng Trị; thức ăn chủ yếu là tre, bắp và mía. Trong quá trình nuôi, anh chú trọng vệ sinh chuồng trại, theo dõi sức khỏe và phân đàn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt, đàn dúi sinh sản được quản lý, chăm sóc cẩn thận nhằm duy trì số lượng và hạn chế hao hụt.

Theo anh Tân, dúi dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là chủ yếu là tre, bắp và mía - Ảnh: L.A

Theo anh Tân, dúi từ 1 năm tuổi trở lên mới được xuất bán. Trang trại hiện cung cấp cả dúi giống và dúi thương phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Giá dúi thịt sống trên thị trường dao động từ 700.000- 800.000 đồng/kg. Việc phát triển đồng thời hai hướng sản phẩm giúp gia đình anh chủ động hơn trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ.

Từ khoản đầu tư ban đầu 65 triệu đồng, tổng giá trị tài sản của trang trại hiện được anh Tân ước tính gần 800 triệu đồng. Mô hình mang lại thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Kết quả này là thành quả của quá trình tìm tòi, học hỏi và kiên trì mở rộng sản xuất từ nguồn vốn ban đầu còn hạn chế.

Xác định đầu ra là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả chăn nuôi, anh Tân tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật chăm sóc, bảo đảm chất lượng con giống và chủ động tìm kiếm thị trường. Theo anh, muốn phát triển lâu dài, người nuôi không chỉ cần nắm vững kỹ thuật mà còn phải tính toán quy mô phù hợp với khả năng và nhu cầu tiêu thụ.

Dúi nuôi trên 1 năm có thể xuất bán - Ảnh: L.A

Năm 2026, anh Trần Văn Tân đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ thôn Long Xuân. Công việc mới đòi hỏi anh phải chủ động sắp xếp thời gian để vừa duy trì hoạt động sản xuất, vừa thực hiện trách nhiệm với công việc chung ở địa phương. Từ thực tế làm kinh tế của mình, anh có thêm kinh nghiệm để chia sẻ với những người có nhu cầu tìm hiểu mô hình, nhất là đoàn viên, thanh niên đang tìm hướng phát triển sinh kế.

Ông Trương Quang Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Sơn đánh giá, mô hình nuôi dúi của anh Tân là hướng phát triển kinh tế phù hợp, có tiềm năng nhân rộng ở địa phương.

Theo ông Trị, nguồn thức ăn của dúi tương đối dễ tìm, chăm sóc không quá vất vả; việc kết hợp cung cấp dúi giống và dúi thịt cũng mở ra thêm hướng tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, người nuôi cần nắm vững kỹ thuật, tổ chức chăn nuôi phù hợp với điều kiện gia đình và chủ động tìm kiếm thị trường.

“Với số vốn ban đầu còn hạn chế, anh Tân đã từng bước xây dựng trang trại, tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình kinh tế phù hợp, khuyến khích người dân, nhất là đoàn viên, thanh niên, chủ động phát triển sản xuất”, ông Trị chia sẻ.

Từ một người trẻ mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế cho gia đình đến cương vị Bí thư Chi bộ thôn, anh Tân đang từng bước khẳng định tinh thần tiên phong bằng những việc làm cụ thể. Mô hình nuôi dúi không chỉ tạo nguồn thu nhập cho gia đình mà còn góp phần lan tỏa tinh thần chủ động lao động, sản xuất, khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng dân cư vùng biên giới.