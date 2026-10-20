Làm giàu từ đào ghép

Những ngày này, trong khu vườn của gia đình anh Đặng Văn Thắng, các cây đào đang được chăm sóc cẩn thận. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, toàn bộ cây đào của gia đình anh đều đã “có chủ”, thương lái đã đặt mua cả vườn.

Anh Đặng Văn Thắng chăm sóc cây đào

Trước khi bén duyên với nghề trồng đào, anh Thắng từng làm nhiều công việc khác nhau, từ làm ruộng đến đi chợ buôn bán để có thu nhập trang trải cuộc sống. Bước ngoặt đến với anh vào năm 2020, trong một lần anh mang những gốc đào phôi cổ thụ ở quê xuống tỉnh Bắc Ninh bán. Tại đây, anh nhận thấy những gốc đào tưởng như bình thường khi được ghép, chăm sóc lại có giá trị kinh tế cao. Từ đó, anh luôn suy nghĩ ở quê mình cũng có nhiều gốc đào như vậy, tại sao không tận dụng để phát triển kinh tế.

Với mong muốn vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, anh bắt đầu tận dụng những gốc đào ta sẵn có của gia đình, tự tìm hiểu kỹ thuật ghép và chăm sóc.

Anh Thắng chia sẻ: Khâu đưa phôi về trồng để cây sống khỏe và kỹ thuật ghép mắt là khó nhất. Bởi chỉ cần thao tác không chuẩn, mắt ghép có thể không phát triển. Tôi chủ động tìm hiểu kỹ thuật qua thực tế, trên mạng Internet và tự đúc rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm. Đến năm 2023, tôi thành công với công việc ghép đào và có thu nhập từ cây đào ghép.

Từ những kết quả bước đầu, anh Thắng nhận thấy mô hình trồng đào ghép mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng đào truyền thống. Để mở rộng quy mô, năm 2024, anh vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Sơn để mua phôi đào và đầu tư cho sản xuất. Có thêm vốn, anh mạnh dạn tìm mua những phôi đào có kích thước lớn, chất lượng tốt, trong đó có những phôi được đưa từ tỉnh Sơn La về. Sau khi vận chuyển đến nơi, các gốc đào phôi được anh trồng, chăm sóc tỉ mỉ đến khi sinh trưởng ổn định mới được ghép từ những cây đào bích, đào phai trồng trong xã.

Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình, hằng năm gia đình anh duy trì trồng và chăm sóc 300 cây đào ghép. Tùy vào kích thước, giá bán dao động từ 500.000 đồng đến khoảng 4 - 5 triệu đồng mỗi cây, đặc biệt hiện nay trong vườn của anh có cây trị giá 100 triệu đồng và đã có khách đặt mua. Từ mô hình kinh tế này, gia đình anh có thu nhập trên 250 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí, tạo việc làm cho 2 - 3 lao động thời vụ. Với những cây đào được chăm sóc công phu, đầu năm 2026, gia đình anh Thắng tham gia cuộc thi cây hoa đào đẹp do UBND xã Vũ Lễ tổ chức và đạt giải Ba.

Không dừng lại ở phát triển kinh tế gia đình, từ năm 2024, anh Thắng còn được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Chiến Thắng. Anh thường xuyên tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời anh chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình trồng đào ghép mà bản thân đã tích lũy được.

Anh Trần Văn Đoàn, thôn Chiến Thắng cho biết: Gia đình tôi trồng đào từ nhiều năm nay nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Từ khi thấy mô hình trồng đào ghép của anh Thắng cho thu nhập cao, tôi đã học hỏi thêm cách lựa chọn phôi, kỹ thuật ghép và chăm sóc cây. Anh Thắng cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm nên gia đình tôi mạnh dạn đầu tư phát triển theo hướng này. Sau khi được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi đầu tư mua phôi đào, phân bón. Năm 2025, mô hình đào ghép của gia đình cũng đã mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Lạng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Sơn đánh giá: Anh Đặng Văn Thắng là một trong những hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đặc biệt, với vai trò tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, anh Thắng không chỉ chủ động phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các thành viên trong tổ sử dụng vốn đúng mục đích, chủ động đầu tư phát triển sản xuất.

Bằng sự nhạy bén, cần cù, ham học hỏi, anh Đặng Văn Thắng đã thành công với mô hình trồng đào ghép, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.