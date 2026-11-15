Làm giàu trên mảnh đất quê hương

Anh Quách Minh Phượng chăm sóc đàn dê.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bào Mường, từng trải qua nhiều gian khó, anh Phượng nhận thức rõ, muốn thoát nghèo và vươn lên làm giàu, trước hết phải thay đổi tư duy sản xuất, biết khai thác tối đa lợi thế đất đai cùng điều kiện tự nhiên. Từ suy nghĩ đó, anh mạnh dạn cải tạo hơn 3.000m2 vườn tạp thành mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp phát triển hơn 1,4ha rừng keo. Mô hình được vận hành theo hướng tận dụng hiệu quả tài nguyên, nguồn lao động và thức ăn tự nhiên, giúp tiết giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.

Trong quá trình sản xuất, anh Phượng chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng chống dịch bệnh, cải tạo giống và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, gia đình anh duy trì từ 150 - 200 đàn ong mật, phát triển đàn dê sinh sản cùng nhiều mô hình sản xuất khác, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, chưa kể nguồn thu từ rừng keo và cây sả.

Không dừng ở phát triển kinh tế gia đình, anh Phượng đã cùng Hội Nông dân xã Vân Du thành lập và duy trì có hiệu quả tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản. Hiện, tổ có 11 thành viên, với tổng đàn trên 450 con dê. Các thành viên thường xuyên hỗ trợ nhau về kỹ thuật, con giống, nguồn vốn và tiêu thụ sản phẩm. Từ sự liên kết này đã giúp nhiều hộ dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.

Trong nghề nuôi ong, từ 1 đàn ban đầu vào năm 2024, đến nay gia đình anh đã phát triển gần 200 đàn ong. Cùng với đó, anh Phượng còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong, nuôi dê cho 31 hộ trong và ngoài địa phương. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của anh, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư, từng bước thoát nghèo và nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, anh Phượng mạnh dạn chuyển đổi số vào sản xuất thông qua việc xây dựng kênh youtube “Mật Ong Núi” để chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi ong, phòng chống dịch bệnh và quảng bá sản phẩm, thu hút trên 10.000 người theo dõi.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Du, Nguyễn Đăng Lăng, cho biết: “Anh Quách Minh Phượng là nông dân chịu khó, năng động, sản xuất hiệu quả. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh còn tích cực hỗ trợ các hộ chăn nuôi về kỹ thuật, con giống, vốn và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương”.