Làm giàu nhờ mô hình nuôi ong lấy mật của 'lão nông' xứ Nghệ

Mô hình nuôi ong mật của ông Võ Duy Quyên tại xóm Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An.

Tại xóm Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An, ông Võ Duy Quyên (sinh năm 1960) được nhiều người biết đến như một trong những hộ gắn bó lâu năm và thành công với nghề nuôi ong mật.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về vào năm 1985, ông Quyên bắt đầu xây dựng gia đình và tìm hướng phát triển kinh tế. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ông đã tự mày mò học hỏi, thử nghiệm nghề nuôi ong mật. Những ngày đầu, chưa có kiến thức bài bản hay nguồn giống sẵn có, ông tự đóng các tổ ong giả để dẫn dụ ong tự nhiên về làm tổ.

Hàng chục năm qua, ông Quyên duy trì ổn định gần 150 đàn ong mật, phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ sự kiên trì và óc quan sát, đàn ong của ông dần phát triển. Từ vài tổ ban đầu, đến nay ông Quyên đã duy trì ổn định gần 150 đàn ong mật. Đặc biệt, giống ong nội địa thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên địa phương, giúp đàn ong sinh trưởng khỏe mạnh và cho sản lượng mật cao.

Theo ông Quyên, lợi thế lớn của khu vực là môi trường sinh thái phong phú, gần rừng keo tràm và các bãi trồng mía, ngô. Đây là nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, giúp ong tự đi tìm mật mà không cần can thiệp nhiều từ con người. Nhờ đó, chất lượng mật luôn đảm bảo, có hương vị đặc trưng.

Mỗi năm, gia đình ông thu hoạch từ 700 đến 800 lít mật ong. Với giá bán dao động từ 150.000 đến 160.000 đồng mỗi lít, nghề nuôi ong mang lại nguồn thu nhập ổn định. Sản phẩm mật ong của ông không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được các đầu mối thu mua, phân phối tới thị trường miền Nam.

Ông Quyên tích cực chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong cho các hộ dân xung quanh, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế địa phương.

Không giữ riêng bí quyết cho mình, ông Quyên còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong cho các hộ dân xung quanh. Từ cách làm tổ, chọn vị trí đặt đàn, đến kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch mật, ông đều tận tình hướng dẫn. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình trong vùng đã mạnh dạn phát triển nghề nuôi ong, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.

Hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghề, ông Võ Duy Quyên không chỉ là một người nông dân cần cù mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt khó, sáng tạo và sẻ chia trong lao động sản xuất. Nghề nuôi ong mật, qua bàn tay và tâm huyết của ông, đã trở thành một hướng đi bền vững trên mảnh đất quê hương.

Nhờ điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái phong phú, chất lượng mật ong luôn đảm bảo, có hương vị đặc trưng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Đồng Trần Văn Trung cho biết, mô hình nuôi ong mật của ông Võ Duy Quyên được phát triển từ nhiều năm nay và mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định.

Ông Quyên hiện là thành viên của Tổ hội nuôi ong mật xã Nghĩa Đồng, cùng các thành viên khác từng bước xây dựng và phát triển nghề nuôi ong gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo ông Trung, sản phẩm mật ong của Tổ hội nuôi ong mật xã Nghĩa Đồng đã được công nhận OCOP 3 sao, qua đó góp phần nâng cao giá trị và tạo thêm niềm tin đối với người tiêu dùng. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục khuyến khích người dân duy trì, mở rộng mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Sản phẩm mật ong của Tổ hội nuôi ong mật xã Nghĩa Đồng đã được công nhận OCOP 3 sao, qua đó góp phần nâng cao giá trị và tạo thêm niềm tin đối với người tiêu dùng.

“Trong quá trình phát triển mô hình, địa phương thường xuyên quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn ong. Bên cạnh đó, hội nông dân xã cũng phối hợp tìm kiếm, kết nối đầu ra để sản phẩm mật ong của Tổ hội được tiêu thụ ổn định hơn. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hộ nuôi ong nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và phát triển mô hình một cách bền vững”, ông Trung cho biết.