Làm giàu chính đáng, góp sức cho quê hương

Mất tay phải và mang nhiều thương tích từ chiến trường, ông kiên trì tập viết bằng tay trái, đi học đại học rồi lập nghiệp. Làm kinh tế có kết quả, ông dành nguồn lực giúp đỡ đồng đội, người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ riêng ông Điểm, trong khoảng 5,6 triệu đảng viên trên toàn quốc, tỷ lệ đảng viên làm kinh tế tư nhân chiếm khoảng 3,31%. Đây là nguồn lực cần tiếp tục được khuyến khích, tạo điều kiện phát huy.

Cựu chiến binh, thương binh nặng Ngô Quang Điểm (đứng giữa) thăm cánh đồng trồng giống lúa Cô Tiên ở Thanh Nê, Kiến Xương (Hưng Yên).

Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh tạo cơ sở để thực hiện điều đó. Quy định thể hiện bước đổi mới trong tư duy lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; xác định rõ quyền, trách nhiệm của từng nhóm đảng viên; khuyến khích phát huy nguồn lực hợp pháp của đảng viên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích và việc sử dụng quyền lực công, nguồn lực công.

Để sự khuyến khích này đến được với mỗi đảng viên, cấp ủy, chi bộ cần hướng dẫn cụ thể, giải đáp kịp thời vướng mắc, không đặt thêm điều kiện, thủ tục ngoài quy định. Các tổ chức chính trị-xã hội và các hội, hiệp hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ hội viên hơn nữa, trong đó có đảng viên, để phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc hỗ trợ cần thiết thực, từ chia sẻ kinh nghiệm đến nâng cao kỹ năng quản lý và tìm kiếm thị trường. Với đảng viên làm kinh tế, sự gương mẫu thể hiện ngay trong chất lượng sản phẩm, việc giữ chữ tín và chăm lo cho người lao động. Tổ chức đảng cần ghi nhận, biểu dương những cách làm hiệu quả để mọi người cùng học hỏi, giúp những kinh nghiệm hay được lan tỏa, nhân rộng.