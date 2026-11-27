Tại thôn Trục Trong, vợ chồng anh Đặng Văn Nên từng gặp không ít khó khăn khi nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tháng 7/2026, gia đình anh được hỗ trợ 100 con gà giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Là hộ nghèo của thôn Trục Trong, cuộc sống của vợ chồng anh Đặng Văn Nên chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp.

Với nhiều gia đình, 100 con gà có thể chưa phải tài sản lớn nhưng với anh Nên, đó lại là điểm khởi đầu để gia đình có thêm một hướng sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế.

Nhận con giống về, gia đình chủ động làm chuồng nuôi, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và từng bước gây đàn. Không dừng lại ở chăn nuôi, gia đình còn tận dụng diện tích đất để phát triển cây giống phục vụ trồng rừng, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất của gia đình, vừa có thêm sản phẩm cung cấp cho người dân trong vùng.

“Thời gian tới, gia đình tôi sẽ mở rộng diện tích trồng rừng, tăng số lượng đàn gà. Cùng với đó, gia đình cũng phát triển thêm cây giống phục vụ bà con trồng rừng, có thêm thu nhập để vươn lên thoát nghèo”, anh Nên chia sẻ.

Vợ chồng anh Đặng Văn Nên chăm sóc cây giống.

Câu chuyện của gia đình anh Nên cho thấy, hỗ trợ sinh kế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi phù hợp với điều kiện của từng hộ. Thay vì hỗ trợ dàn trải, Lâm Giang đang hướng đến việc lựa chọn mô hình mà người dân có thể tiếp nhận, chăm sóc và phát triển lâu dài.

Tại các thôn, cán bộ cơ sở cũng được xác định là lực lượng đồng hành trực tiếp với người dân. Không chỉ trao con giống rồi để người dân tự xoay xở, các thôn tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đồng thời vận động các hộ chủ động mở rộng quy mô sản xuất khi điều kiện cho phép.

Ông Lý Văn Ngàn - Trưởng thôn Trục Trong cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền, hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng chống dịch bệnh tốt, đồng thời vận động các hộ phát triển thêm, mở rộng chuồng trại để chăn nuôi hiệu quả hơn”.

Nếu với gia đình anh Nên, sinh kế là chiếc “cần câu” để tạo thu nhập, thì với ông bà Đỗ Thị Vĩnh ở thôn Khe Bút, một căn nhà kiên cố lại là điều kiện quan trọng để ổn định cuộc sống.

Căn nhà cấp 4 của ông bà đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Tuổi cao, sức yếu, lại mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. Trong hoàn cảnh đó, việc sửa chữa, làm lại nhà ở trở thành nhu cầu cấp thiết nhưng vượt quá khả năng của gia đình.

Cuối tháng 10/2026, gia đình ông bà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ nhà ở. Cùng với sự giúp đỡ của con cháu và nguồn lực của gia đình, ông bà khởi công xây dựng căn nhà mới rộng khoảng 100 m².

Được hỗ trợ kinh phí xây nhà, gia đình bà Đỗ Thị Vĩnh thôn Khe Bút có điều kiện để ổn định cuộc sống.

Bà Vĩnh phấn khởi cho biết: “Được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình tôi cũng cố gắng làm thêm để có căn nhà kiên cố, không còn phải lo mỗi khi mùa mưa đến”.

Lâm Giang là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội còn không ít khó khăn. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp, chăn nuôi và lao động tự do, trong khi nguồn thu có tính thời vụ, thiếu ổn định. Đây cũng là lý do xã xác định muốn giảm nghèo hiệu quả thì trước hết phải nắm chắc thực trạng đời sống của từng hộ.

Năm 2026, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đồng bộ tại 21/21 thôn. Qua rà soát, đến ngày 12/10/2026, toàn xã có 471 hộ nghèo, chiếm 11,92% dân số; hộ cận nghèo 163 hộ, chiếm 4,12%.

Những con số trên cho thấy giảm nghèo ở Lâm Giang vẫn là bài toán không đơn giản. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra với địa phương không chỉ là giảm số hộ nghèo trên giấy tờ, mà phải tạo được nền tảng để người dân có khả năng duy trì cuộc sống ổn định sau khi thoát nghèo.

Từ thực tế đó, Lâm Giang đang từng bước gắn chính sách giảm nghèo với phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Trong năm 2026, xã phấn đấu giảm 0,48% hộ nghèo. Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương hỗ trợ sinh kế cho 28 hộ; làm mới, sửa chữa 44 nhà ở; kiên cố hóa 3,6 km đường giao thông cùng nhiều công trình thủy lợi, nhà văn hóa, với tổng vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng.

Đường giao thông nông thôn được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Lâm Giang đi lại giao thương phát triển kinh tế.

Đằng sau những con số ấy là một cách tiếp cận đang được địa phương đặc biệt quan tâm: hỗ trợ phải đi cùng hướng dẫn, đầu tư phải gắn với khả năng phát huy hiệu quả và người dân phải là chủ thể của quá trình thoát nghèo.

Ông Phạm Anh Giang, Trưởng phòng Kinh tế xã Lâm Giang cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; đồng thời đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào sản xuất, phù hợp với từng nhóm hộ, từng thôn để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Do đó, cùng với hỗ trợ trực tiếp, xã xác định tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách, chủ động phối hợp và quan trọng hơn là nâng cao ý thức tự lực vươn lên.

Người dân xã Lâm Giang tập trung phát triển mô hình sinh kế phù hợp để mang lại nguồn thu cho gia đình.

Từ những hỗ trợ ban đầu, nếu được tiếp sức bằng ý chí của người dân, sự đồng hành của chính quyền và những sinh kế phù hợp với từng vùng, từng hộ, mục tiêu giảm nghèo bền vững ở Lâm Giang sẽ không chỉ nằm ở những con số giảm nghèo hằng năm, mà được đo bằng sự ổn định trong mỗi gia đình và khả năng tự vươn lên của chính người dân.