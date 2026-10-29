Lâm Giang: Sôi nổi ngày hội văn hóa các dân tộc gắn với lễ giỗ Tướng quân Hà Chương

Tọa lạc tại thôn Phúc Linh, xã Lâm Giang, đền Phúc Linh là nơi thờ Tướng quân Hà Chương - vị võ tướng tài ba thời Trần, có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, bảo vệ đất nước. Năm 2013, đền Phúc Linh được UBND tỉnh Yên Bái công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Để tưởng nhớ công lao to lớn của võ tướng, hàng năm vào ngày 20/9 âm lịch, xã Lâm Giang tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với lễ tưởng niệm tại Di tích lịch sử đền Phúc Linh.

Phần thi giã bánh dày của các đội để chuẩn bị mâm lễ giỗ Tướng quân Hà Chương.

Phần lễ giỗ Tướng quân Hà Chương được tổ chức trang nghiêm tại đền Phúc Linh theo nghi thức truyền thống.

Tiếp nối phần lễ là chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian phong phú, hấp dẫn, như: Giải chạy “Hành trình về ngày hội”, giải bóng đá nữ các dân tộc, diễu diễn sắc màu các dân tộc xã Lâm Giang, trình diễn trang phục truyền thống và hội thi giã bánh dày.

Các đội chuẩn bị mâm lễ giỗ Tướng quân Hà Chương.

Ngày hội văn hóa các dân tộc gắn với lễ giỗ Tướng quân Hà Chương không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao của nhân vật lịch sử mà còn góp phần phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố tình đoàn kết cộng đồng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Chương trình diễu diễn sắc màu các dân tộc tại ngày hội văn hóa các dân tộc gắn với lễ giỗ Tướng quân Hà Chương.

Trình diễn trang phục các dân tộc tại ngày hội văn hóa các dân tộc gắn với lễ giỗ Tướng quân Hà Chương.

Giải bóng đá nữ các dân tộc tại ngày hội văn hóa các dân tộc gắn với lễ giỗ Tướng quân Hà Chương.

Những nghi lễ truyền thống và ngày hội văn hoá các dân tộc góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, giúp các giá trị lịch sử, văn hóa tiếp tục được lưu truyền qua các thế hệ, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh con người, văn hóa và những nét đặc trưng của xã Lâm Giang tới du khách thập phương.